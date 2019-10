Ecuador: Extranjeros reciben hasta 50 dólares por participar en protestas







09/10/2019 - 19:54:52

Otto Sonnenholzner, vicepresidente de Ecuador, señaló este martes que en las manifestaciones que se llevan a cabo en el país detuvieron a extranjeros que confesaron que les pagan entre 40 y 50 dólares por asistir a las protestas.



“No quiero dejar de decirles que en las manifestaciones hemos apresado a un número importante de ciudadanos extranjeros. En sus testimonios declaran cómo están recibiendo dinero, entre 40 y 50 dólares, por asistir”, dijo.



Destacó que los cuerpos de inteligencia están realizando las labores que les competen, para dar con los responsables de estos hechos. “A muchos ya los tenemos identificados, otros ya están apresados”.



El vicepresidente ecuatoriano considera que Ecuador ha sido un país hospitalario con miles de extranjeros, por lo que advirtió que quienes no cumplan con las leyes de Ecuador, y se presten para generar violencia y delincuencia en el país, deberán abandonarlo. “Esto no es tolerable señores”, expresó.



“Los sancionaremos con todo el peso de la ley y haremos todo lo que esté en nuestro alcance para iniciar las deportaciones de quienes tengan este tipo de comportamiento”, aseveró Sonnenholzner.



Aseguró que entre los extranjeros apresados se encuentran venezolanos.



Agregó que aunque no desea ponerle nacionalidad al delito, sí existe una evidente participación de ciudadanos extranjeros en las manifestaciones y que hay decenas de venezolanos detenidos en Ecuador.