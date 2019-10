Petróleo en playas de Brasil muy probablemente proviene de Venezuela







09/10/2019 - 19:38:35

Agencia Brasil.- El ministro brasileño de Medio Ambiente, Ricardo Salles, dijo este miércoles (9) que el petróleo que ha contaminado varias playas del litoral del noreste de Brasil "muy probablemente" proviene de Venezuela. Mencionó un estudio de Petrobras sobre el material durante una audiencia pública de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cámara de Diputados.



"Ese petróleo –que muy probablemente proviene de Venezuela, según un estudio de Petrobras– llegó en un barco extranjero que navegaba cerca del litoral brasileño, con derrames accidentales o de otro tipo, que estamos teniendo muchas dificultades para frenar", declaró Salles.

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, durante sessão especial do Senado para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente.



Un informe reciente del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables indica que los derrames han afectado a 62 ciudades en nueve estados del noreste.



El lunes, Petrobras había recogido 133 toneladas de residuos de petróleo crudo. Desde el 2 de septiembre, el petróleo mancha las playas de los estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande del Norte y Sergipe.