Albarracín: La única forma en que Evo podría ganar es con fraude







09/10/2019 - 19:13:55

Erbol.- El rector de la UMSA y miembro del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Waldo Albarracín, aseguró que la única manera de que Evo Morales pueda ganar las elecciones es con fraude, y anticipó que si el actual mandatario es declarado ganador de los comicios, no tiene porqué reconocerlo como tal.



“Evo Morales no va a ganar las elecciones limpiamente, la única forma en que podría ganar es con fraude. Limpiamente no va ganar”, aseveró Albarracín.



El Rector explicó que Morales y Álvaro García Linera no deberían participar de las elecciones, debido al resultado del referendo del 2016. Dijo que, si bien el Órgano Electoral aprobó la repostulación de los actuales mandatarios, “no significa que estemos obligados a reconocerlos”.



“Nosotros no vamos a modificar nuestra posición: van a seguir siendo ilegales (Evo y Álvaro) de principio a fin, incluso más allá de los resultados electorales”, sostuvo.



Albarracín cuestionó por qué se reconocería una victoria del MAS, cuando ahora no se reconoce la legalidad de sus postulantes.



“¿Por qué vamos a reconocer? (una victoria de Evo y Álvaro). Si no reconocemos su candidatura, por qué vamos a reconocer su condición de ganadores, truchos todavía”, agregó.



Señaló que el Cabildo convocado para este jueves en La Paz deberá tomar una decisión al respecto.