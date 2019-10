Diputado ecuatoriano asegura que dos aviones salieron de Valencia tras denuncias sobre Correa







09/10/2019 - 13:11:38

El Nacional.- Juan Fernando Flores, diputado a la Asamblea Nacional de Ecuador, aseguró este miércoles que tras denunciar que el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa estaba escondido en el estado Lara, salieron dos aviones Cessna 402 desde el Aeropuerto Arturo Michelena, en Valencia, estado Carabobo.



Flores aseguró en Twitter que uno de los aviones, los cuales no contaban con un plan de vuelo, tenía como destino Bolivia. Mientras que el otro tenía rumbo desconocido.



“Hoy Rafael Correa aparece en Europa pretendiendo engañarnos… ¿Casualidad?”, cuestionó el parlamentario en la red social.



El ex presidente reapareció este miércoles, pero en Bruselas, capital de Bélgica.



Temprano en la mañana, Correa compartió una fotografía desde las oficinas de prensa del Parlamento Europeo y un un comentario irónico contra Flores.



«Golpe de Estado»



Correa es acusado por el presidente Lenín Moreno de, con ayuda de Nicolás Maduro, querer dar un golpe de Estado en su país.



Después de haber trasladado la sede de gobierno a Guayaquil, el mandatario comunicó en un video la relación de los acusados con los hechos.



«El sátrapa Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Ellos son quienes están detrás de este golpe de Estado», señaló Moreno.