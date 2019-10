Caso baterías chinas: Fiscalía dispone aprehensión de cuarto funcionario de la Gobernación paceña







09/10/2019 - 12:38:42

La Paz, (ABI).- La Fiscalía de La Paz dispuso la aprehensión del cuarto funcionario de la Gobernación de La Paz involucrado en la adquisición ilegal de baterías chinas para la Policía.



"Esa persona no se apersonó a declarar por lo tanto se emitió una resolución de aprehensión y durante su declaración se tomó en cuenta varios elementos por ello ha sido imputada por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo", dijo el fiscal Javier Flores.



El funcionario, de quien no se dio a conocer su nombre, era miembro de la comisión calificadora y estaba a cargo de verificar la documentación del proceso de adjudicación de las baterías.



"Dio el visto bueno cuando a pesar que no se cumplieron los requisitos y junto con los otros tres aprehendidos causó un daño económico de aproximadamente 200 mil bolivianos", detalló.



La Policía solicitó a la Gobernación de La Paz baterías japonesas para sus motorizados y recibió chinas, a pesar que en la documentación figuraban como si su origen fuera japonés.