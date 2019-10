Romero: Los cabildos y marchas no tendrán éxito por su connotación política cerca de elecciones





09/10/2019 - 12:17:01

La Paz, (ABI).- Los cabildos, las marchas y las huelgas que se realizan a días de las elecciones generales del domingo 20 de octubre, "no tendrán éxito por su connotación política", dijo el miércoles el ministro de Gobierno, Carlos Romero.



"Hay muchas movilizaciones, huelgas, marchas y cabildos, supongo que eso tiene que ver con la cercanía de elecciones generales", señaló a los periodistas.



Consideró que las movilizaciones de médicos, los comités cívicos que se están movilizando en cabildos el jueves en La Paz, Tarija, Cochabamba, Potosí, tiene un componente político.



"A estas alturas no nos vamos a engañar, pero reitero no tiene éxito ese tipo de estrategias con connotación política, incluida el movimiento de los médicos", enfatizó.



Desde su experiencia, indicó que no tiene resultado hacer movilizaciones o cabildos cerca de una elección general, por más que agiten banderas que puedan tener legitimidad.



A su juicio, los cabildos y otras movilizaciones politizan el escenario electoral, no tiene mucho impacto ante la opinión pública, pero igual, siempre existe apertura para dialogar de parte del Gobierno.



Por ello, en el caso de Potosí se concretó la convocatoria del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a sentarse a la mesa democrática del dialogo para las próximas horas, dijo el ministro Romero.