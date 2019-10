Tercer día de paro en Potosí se cumple de manera contundente







09/10/2019 - 12:10:17

Radio Fides.- En el tercer día de paro cívico en Potosí la medida es contundente pues los bloqueos se intensificaron, lo mercados cerraron y algunas instituciones públicas y privadas atienden a puertas cerradas porque fueron obligadas, según un reporte de radio Fides Potosí.



En la ciudad de Potosí no existe transporte y algunas unidades educativas sólo pasaron clases hasta las 11.30, aunque los padres de familia se oponen a suspender clases una comisión irá colegio por colegio para hacer cerrar las puertas y suspender las labores educativas.



El paro que fue convocado por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) que comenzó tímidamente el lunes hoy se deja sentir pues son varias las organizaciones que se sumaron, es el caso de los estudiantes universitarios, gremiales, trabajadores en salud, maestros y otros.



Mientras la medida se fortalece, para estar tarde se tiene prevista la reunión entre autoridades de Gobierno y representantes cívicos para abordar el tema de litio.



Según los dirigentes de Comcipo, participará del encuentro convocado por autoridades gubernamentales para escuchar la posición del Ejecutivo y entregar una carta, pero no para iniciar un diálogo, porque los ministros que estarán presentes no tiene poder de decisión.