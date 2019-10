Organización cristiana da su apoyo a Chi y arremete contra la población LGTBI







09/10/2019 - 12:03:09

Erbol.- El Consejo Nacional Cristiano, a través de su presidente Luis Aruquipa, expresó su apoyo al candidato Chi Hyun Chung, ante las denuncias de que es objeto por parte de la población LGTBI (Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuale).



Chi manifestó que las personas de la población LGTBI deben tener tratamiento psiquiátrico y hasta les atribuyó el pecado que, en su criterio, ocasionó los incendios en Santa Cruz. Ante lo cual, personas de las diversidades sexuales ya presentaron denuncias contra el postulante del Partido Demócrata Cristiano.



El pastor Aruquipa considera que con denuncias se pretende callar a Chi, sólo por decir lo que está en la Biblia.



“Hoy están amenazando con iniciar los procesos penales por decir lo que dice la Biblia. La Biblia dice que las personas que van contra la naturaleza, contranatura, los homosexuales, lesbianas, ellos no son reconocidos como hijos de Dios”, manifestó el presidente del Consejo Cristiano.



Aruquipa sostuvo las personas LGTBI “son criaturas de Dios”, pero quienes aceptan a Cristo pasan a ser “hijos de Dios”.



El directivo aseveró que los cristianos son más de 4 millones y medio, mientas que las personas LGTBI son un “grupo minúsculo”.



Advirtió con realizar una marcha en defensa de las declaraciones del también pastor Chi. Asimismo, exigió a que otras organizaciones cristianas se pronuncien al respecto y no sólo reclamen cuando se les toca el “bolsillo”.



También defendió las afirmaciones de Chi. Señaló que el tema del trato psiquiátrico para personas LGBTI no merece un proceso, porque la misma ley que permite cambio de género en la identidad exige un certificado psiquiátrico para dar curso.



Aclaró que el apoyo de su organización es a Chi, pero no así al PDC.