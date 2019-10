Guaidó anuncia que banco CAF propone ayuda millonaria para Venezuela







09/10/2019 - 11:52:35

VOA.- El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo el martes que el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) tiene una propuesta de financiamiento por 400 millones de dólares para enfrentar la prolongada crisis económica que padece el país petrolero.



"Hay una propuesta de la CAF de 400 millones de dólares para poder prestar al país y solucionar la crisis", explicó el líder opositor durante una sesión del Parlamento donde se debatían los problemas eléctricos que afrontan varias regiones de Venezuela.



El país sudamericano tiene cinco años de recesión económica con hiperinflación y crisis en los servicios públicos, y además está bajo sanciones financieras de Estados Unidos, que afectan las operaciones de la industria petrolera y los entes oficiales.



El presidente interino señaló que los recursos que contemple otorgar el banco de desarrollo no serían administrados por el presidente en disputa Nicolás Maduro, aunque no ofreció mayores detalles.



"A mala paga no le van a prestar", señaló el opositor, quien en enero invocó artículos de la Constitución para proclamarse presidente interino, argumentando que Maduro fue reelegido en comicios fraudulentos en mayo de 2018.



Pese a los retrasos que el gobierno venezolano tiene en los pagos a los acreedores y los tenedores de deuda, la CAF ha otorgado financiamientos al Banco Central de Venezuela, y el último fue en diciembre del año pasado por 500 millones de dólares.