AEVivienda ofrece a jóvenes casas en 4 regiones del país







09/10/2019 - 08:59:39

La Paz, (ABI).- La Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) tiene disponibles para los jóvenes (de entre 18 y 29 años de edad) unidades habitacionales en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y El Alto a precios desde $us 21.460 hasta $us 39.550.



En entrevista con la red de medios estatales, la ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado, indicó que, con el plan de vivienda para jóvenes, el Gobierno nacional tiene tres propuestas para que esta población del país acceda a una casa propia, sin cuota inicial.



La primera implica un subsidio estatal de hasta el 30% al costo de la unidad habitacional, la segunda se trata del pago mancomunado (entre padres e hijos) y la tercera establece la implementación de las villas estudiantiles, detalló.



Para acceder a la primera y segunda propuestas se puede iniciar el trámite mediante la AEVivienda y el Banco Unión. Los interesados deben dirigirse a las oficinas de la Agencia Estatal de Vivienda, donde se les realizará una evaluación y luego serán derivados a la financiera.



"Los jóvenes que tengan entre 18 y 29 años pueden aproximarse para ver cuáles son las viviendas que en este momento existen disponibles; hay viviendas que ya están construidas por la agencia, viviendas que tienen un costo desde 21 mil dólares", dijo la ministra Prado.



Agregó que, según datos del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, en este momento están a "disposición inmediata" unas 2.000 soluciones habitacionales en distintos puntos del país.



De acuerdo con datos oficiales, la Agencia Estatal de Vivienda -dependiente del Ministerio de Obras Públicas- en la actualidad ofrece a los jóvenes departamentos en seis nuevos condominios:



Pacha, localizado en Mecapaca (La Paz), desde $us 33.700; Wiphala, en Villa Mercedario (El Alto), a $us 35.000; Patujú, en Warnes (Santa Cruz), desde $us 29.030; Bartolina, en Sacaba (Cochabamba), desde $us 34.210; Pirwa, en Tolata (Cochabamba), desde $us 26.900; Altos de Cotoca, en Cotoca (Santa Cruz), desde $us 21.460, y La Tamborada, en la Villa Suramericana (Cochabamba), en la modalidad de preventa a $us 30.600.



La entidad además tiene para la venta casas desde $us 28.000 en la Urbanización Papa Francisco, localizada en Warnes (Santa Cruz).



La Ministra de Planificación del Desarrollo explicó que para acceder a una unidad habitacional de $us 21.000 de la AEVivienda, los jóvenes deben percibir un ingreso mensual de por lo menos Bs 2.300.



Si el interesado opta por una unidad habitacional de un precio de $us 21.000, con el subsidio gubernamental del 30% (que significa unos $us 6.300) solo se le prestarán $us 14.700, detalló.



Agregó que en caso de que la unidad habitacional tenga un precio mayor a los $us 21.000, el joven tendrá que tener un ingreso de entre Bs 3.100 y Bs 3.300, además que podrá sumar el ingreso de sus progenitores.



Prado indicó que, para acceder a una vivienda subsidiada, el joven debe acreditar su nivel de ingresos presentando su contrato de trabajo en caso de ser funcionario público o privado, o mostrando alguna factura si cuenta con un emprendimiento propio.



"(El plan vivienda para jóvenes es) para la gente que no tiene el acceso a un bien inmueble, no es para que tengan el segundo o tercer departamento", remarcó.