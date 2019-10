Wilstermann es el más eficaz de los clubes que pelean por el título







09/10/2019 - 07:59:39

Los Tiempos.- Wilstermann es el puntero del torneo Clausura con 33 unidades. El plantel aviador es el más efectivo ya que ha logrado el 91% de los puntos disputados en condición de local y el 58% de visitante, algo que sus perseguidores no consiguieron y podría cobrarles factura en la recta final.



Con 11 fechas por disputar, son cuatro los clubes con perspectivas para pelear por el título hasta el final: Wilstermann, Bolívar, The Strongest y San José, este último por su levantada en las últimas fechas, pese a los problemas económicos y dirigenciales por los que atraviesa.



De esos cuatro planteles, Wilstermann es el más efectivo o regular en lo que va del campeonato, mérito de ello es el líder del certamen.



El plantel aviador ha logrado el 91% de los puntos disputados en el Capriles, es decir, de las 21 unidades, sumó 19. En casa, Wilstermann sólo dejó escapar dos unidades.



Como visitante, disputó 24 puntos, de los cuales sumó 14, eso significa el 58% de efectividad.



Bolívar es el mejor visitante con 67% de efectividad, porque de los 24 puntos en disputa logró sumar 16; pero, a diferencia de Wilstermann, como local sólo logró el 67%, porque de las 21 unidades conquistó 14.



The Strongest es el mejor anfitrión, porque tiene 92% de efectividad al sumar 22 de los 24 unidades en disputa. Pero a diferencia de Wilstermann, no le fue bien como visitante, ya que logró sólo el 29% de los puntos, porque de 21 unidades sólo sumó 6.



San José también presenta cierta regularidad porque tuvo un 86% como local (sumo 18 de los 21 puntos) y un 46% como visitante (cosechó 11 unidades de 24).



A los cuatro les quedan 11 partidos. Wilstermann, Bolívar y San José tienen seis partidos en condición de local y cinco como visitantes; mientras que al que mejor le fue en su casa, The Strongest, sólo tiene cinco en su reducto y deberá salir en seis oportunidades.



Además, los cuatro tendrán dos partidos con rivales directos rumbo al título, pero en estos cotejos Wilstermann tiene una mejor perspectiva, porque esos rivales directos son San José y The Strongest, a los que recibirá en el Capriles, donde tiene el 91% de efectividad y no conoce de derrotas.



Si bien Bolívar visitará a San José y a The Strongest, y de momento es el mejor visitante, el cotejo ante el Tigre será en el Hernando Siles, donde la Academia sólo consiguió el 67% de las unidades, y donde el club atigrado logró el 92% de los puntos disputados.



Estos partidos directos se disputarán entre la fecha 20 a la 23, jornadas en las que el camino para los clubes rumbo al título podría estar definido con un claro puntero.



Wilstermann recibirá en el estadio Félix Capriles a Real Potosí, Destroyers, San José, The Strongest, Sport Boys y Oriente Petrolero; mientras visitará a Always Ready, Blooming, Aurora, Nacional Potosí y Royal Pari.



33 puntos aún en disputa. Al torneo Clausura le faltan 11 fechas para que corone a su campeón y entregue los premios internacionales en disputa.



MONTERO SERÁ OPERADO Y APONTE NO SERÁ BAJA

BETTY ROJAS RODRÍGUEZ



El marcador central de Wilstermann Ronny Montero podría ser intervenido quirúrgicamente la siguiente semana por una ruptura meniscal en la rodilla derecha, según informó el galeno del club aviador, Alex Antezana.



Al jugador se le debe practicar una serie de exámenes previos a la operación, motivo por el que la cirugía no será esta semana. El tiempo de recuperación se conocerá después de la intervención, dijo Antezana.



En el caso de Juan Pablo Aponte, que tuvo fuerte golpe en el hombro derecho en el partido ante Bolívar, tras una tomografía realizada ayer, se le detectó una distensión capsular y ligamentaria.



Según el galeno, el lateral izquierdo podría llegar para el partido ante Real Potosí, que se disputará el jueves 17 de este mes en el estadio Félix Capriles.