The Strongest y San José se enfrentan por discriminación





09/10/2019 - 07:56:51

Diez.- Dirigentes de The Strongest y el capitán de San José Didí Torrico se acusan de supuesta discriminación en el partido que ambos se enfrentaron el domingo en el estadio Jesús Bermúdez, de Oruro. En el Tigre aseguran que la hinchada insultó al colombiano Jair Reinoso, mientras que Torrico afirma que el técnico chileno Miguel Ponce, también fue víctima de xenofobia.



El vicepresidente del santo, Carlos Estrada, habló con DIEZ.BO y mencionó que estuvo antes, durante y después del partido con el director de competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Adrián Monje y no se observó acciones discriminatorias.



“No hemos podido percibir aquello (discriminación). Las expresiones cuando ingresó el Tigre, están dentro de lo normal”, sentenció Estrada. El orureño agregó que en planilla no hubo ninguna observación.



En The Strongest, la dirigencia reúne videos y pruebas de los supuestos insultos que recibió el delantero colombiano Jair Reinoso por parte de la barra de San José, para exigir sanciones contra el club orureño. El dirigente Ricardo Llano mencionó, a medios de La Paz, que hubo lanzamiento de cascaras de platanos y monedas al campo de juego por parte el público local.



El ariete y ex jugador del santo demandó al club por sueldos impagos cuando el colombiano defendió la casaca del plantel orureño en 2018, acción que no cayó nada bien a la hinchada.



Torrico a la carga



El capitán del santo reveló que hubo una reacción discriminatoria por parte de los miembros del banco de suplentes de The Strongest contra el técnico de San José, el chileno Miguel Ponce y sus colaboradores: “Les dijeron chilenos de… que hacen acá”, dijo.



En el partido fue expulsado el chileno Rodrigo Banegas, asistente tecnico de Ponce; sin embargo, cuando abandonaba el campo de juego el extranjero fue insultados por hinchas del equipo paceño.