Asentamientos: Quintana espera que se respete el orden del país







08/10/2019 - 20:57:27

La Paz, (ABI).- El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo el martes que espera que se respete el orden en el país y no exista provocación o violencia, en referencia al plazo que dio el cabildo de Santa Cruz para que campesinos asentados en la Chiquitania abandonen esas tierras.



"Lo importante es que no exista provocación, que no exista violencia, que no se desaten vientos violentos y ojalá se respete el orden en el país", dijo a los periodistas.



El viernes, el cabildo de Santa Cruz determinó, entre uno de sus puntos, dar un plazo al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para que los campesinos que tienen tierras en la Chiquitania del departamento de Santa Cruz desocupen esa zona.



Quintana dijo que esa medida es "coercitiva" y aplicada en una concentración es cuestionable, tomando en cuenta, que se dotó tierras a sectores vulnerables que ahora tienen una actividad productiva.



"Por supuesto la sociedad rechaza toda práctica, todo ejercicio coercitivo y mucho más si se trata de poblaciones que tienen derecho propietario, que están asentadas permanentemente, que tienen características de ser productivas", apuntó.



Ayer, lunes, el vicepresidente Álvaro García Linera afirmó que el INRA es la institución llamada a definir si es que existen asentamientos ilegales en el país, mediante auditorías.