Defensora del Pueblo: Paro médico es criminal y demandas no son racionales





08/10/2019 - 20:54:35

La Paz, (ABI).- La Defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz, calificó el martes de "criminal" el paro médico que se inició el 19 de agosto y aseguró que las demandas "no son racionales" porque no van en beneficio de la salud de la población.



"Nosotros como Defensoría del Pueblo calificamos este paro como una medida criminal, cualquier medida que esté destinada a afectar la salud y la vida de las personas es una medida criminal", dijo a los periodistas.



Los médicos demandan la incorporación de ese sector a la Ley General del Trabajo, mejores condiciones para implementar el Sistema Único de Salud, institucionalización de cargos a través de convocatorias públicas y la abrogación de la Ley de Prioridad de la Caja Nacional de Salud, entre otros puntos.



Cruz aseguró que esa medida que ya supera los 50 días y que no fue acatada en todo el país genera incertidumbre en la población que requiere atención médica, la que al no contar con recursos económicos no puede asistir a clínicas privadas, más aún cuando esas no tiene un tope en sus aranceles.



Precisó que las demandas de cuatro puntos del sector médico "no son racionales" porque no van en beneficio de la población sino solamente de su sector.



"La salud es un derecho humano y constitucional", recordó.



Indicó que su despacho realiza verificativos para saber en qué nosocomios se acata el paro de actividades, para posteriormente emitir informes al Ministerio de Salud para su evaluación.



En las últimas horas organizaciones sociales exhortaron a los médicos a deponer sus actitudes y retomar el diálogo con la ministra de Salud, Gabriela Montaño, además pidieron la mediación del cardenal Toribio Ticona para restablecer la atención médica.