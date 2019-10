Elecciones: Siete mecanismos blindan el voto de los bolivianos







08/10/2019 - 20:51:01

La Paz, (ABI).- Las elecciones generales del 20 de octubre contarán con al menos siete mecanismos de seguridad, desde el control ciudadano, aplicación de los medios tecnológicos y las misiones de acompañamiento internacional, que garantizan la transparencia del proceso electoral.



"Nuestras actuaciones como Órgano Electoral se rigen básicamente por principios de transparencia e independencia. La transparencia la entendemos al proceso, de cómo permitir que la ciudadanía en general confíe en el Órgano Electoral y sea la principal protagonista en las elecciones", indicó el vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, Antonio Condori.



El primer nivel de seguridad lo ejercen los jurados electorales, que fueron sorteados el 20 de septiembre.



Durante el día del voto, los jurados se convierten en la máxima autoridad de cada mesa de acuerdo con el artículo 55 de la Ley del Órgano Electoral Plurinacional.



"Ellos se van a empoderar, tomarán el control de las urnas y lo harán en un marco de honestidad y transparencia", afirmó Condori.



"Son las personas habilitadas para garantizar y cuidar la jornada de votación, incluso después que termine la jornada de votación, tienen la responsabilidad de realizar el escrutinio de cómputo de los votos", enfatizó.



La segunda medida es la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que es un sistema de información no vinculante que permite dar a conocer, en el menor tiempo posible, los datos iniciales de la votación.



Para esta labor serán movilizados 6.000 personas que cubrirán todos los recintos de votación del país.



El trabajo consiste en tomar una fotografía del acta electoral desde las mesas de sufragio, validando un código que tiene cada una de ellas.



La información es enviada al Tribunal Supremo Electoral (TSE) donde el equipo de validación revisa que las imágenes transmitidas se encuentren dentro de los parámetros establecidos para que luego sea publicada en un sitio web.



"Estas actas, como están en la base de datos, deberán coincidir con las copias que publicaremos en el Tribunal Supremo Electoral, por tanto no pueden modificarse los resultados", puntualizó el vocal.



Este sistema permitirá tener, hasta las 22.00 horas del domingo, un 90 por ciento del cómputo preliminar de votos.



Como tercera medida está que cada acta tendrá al menos ocho copias que serán distribuidas a los presidentes de mesa, delegados de partidos y notarios electorales que podrán llevárselo, de manera que si se evidencia una alteración se podrá solicitar una de las duplicadas para realizar la verificación.



Como cuarta medida, está el cómputo oficial departamental que realizará cada tribunal electoral departamental (TED).



Condori explicó que desde las 18.00 horas del domingo 20 de octubre se instalará la sala plena del TED de La Paz con la misión de verificar que no haya errores en las actas, consultará, si es necesario, a los tres primeros niveles de seguridad.



En quinto lugar están las misiones internacionales de acompañamiento electoral que estarán presentes antes, durante y después de las elecciones.



La principal tarea que tendrán es la de verificar que no exista ningún tipo de irregularidad durante todo el proceso electoral y luego acreditar y certificar este trabajo.



Entre los organismos que seguirán el proceso electoral están la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), Sistema de Naciones Unidas, Misión conformada por diplomáticos acreditados en Bolivia, Cancillería Británica y el Observatorio de la Democracia del Parlamento del Mercosur (ODPM).



De acuerdo con el artículo 253 de la Ley 026 del Régimen Electoral, las misiones de acompañamiento electoral tienen por objeto contribuir a la transparencia de la administración y gestión de los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato.



Como penúltima medida, están los delegados de las dos alianzas y siete organizaciones políticas que participan de las elecciones generales.



Cada uno tiene a un representante por mesa. Pueden participar durante toda la jornada, desde la apertura de la mesa de escrutinio hasta el conteo de votos y en las demás actividades.



Los partidos habilitados para los comicios generales son Partido Demócrata Cristiano (PDC), Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Comunidad Ciudadana (CC), Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Bolivia Dice No (21F), Movimiento Tercer Sistema (MTS), Frente Para la Victoria (FPV) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS).



Finalmente, señaló Condori, está el control y veedor más importante de todos: el ciudadano.



"Es el ciudadano que sin importar su militancia puede grabar, sacar fotos, estar en el conteo de votos y los demás propósitos ya que tiene el derecho y también el deber de cuidar los resultados de la votación", aseguró la autoridad electoral.