Presidente de Repsol destaca estabilidad y seguridad jurídica de Bolivia







08/10/2019 - 20:45:47

La Paz, (ABI).- El presidente de la española Repsol, Antonio Brufau, destacó el martes la estabilidad, seguridad jurídica y visión de largo plazo que tiene Bolivia, y que garantiza un contacto permanente entre autoridades y empresas, para aportar a los intereses de un país.



Brufau se refirió así, en el inicio de las actividades de perforación del pozo Boicobo Sur X-1, en el departamento boliviano de Chuquisaca, donde también participó el presidente Evo Morales y el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.



"Yo entendí que si nosotros queremos trabajar debemos ser acertados, aportar a los intereses de un país, ser una pieza más dentro de este engranaje. Esto, no pudiera ser así, si no hubiese estabilidad, seguridad jurídica, visión de largo plazo, si no hubiese contacto entre las autoridades y las empresas que están trabajando en el país donde están", dijo, según un boletín del Ministerio de Hidrocarburos.



El Presidente de Repsol ratificó el compromiso de largo plazo que tiene la empresa con Bolivia, "no como invitado, sino como socio".



En su alocución, Brufau recordó el proceso de nacionalización de los hidrocarburos y dijo que, desde el primer encuentro con Morales, se definió la relación entre ambas partes, en la que debía privilegiar el respecto a las reglas de Bolivia, en común sintonía con las de Repsol.



"Recuerdo la primera reunión con el Presidente Evo Morales después de que nos expropiase, donde me dijo "esto no funciona así". Y dijo "yo quiero que vosotros seáis socios de Bolivia. Y como socios respetéis las reglas de Bolivia y nosotros respetaremos vuestras formas de hacer, en común sintonía". Yo entendía muy bien aquel mensaje", indicó.



Por otro lado, el presidente de Repsol aseguró que el gas natural es la única energía de transición, ya que "todos los países que tengan la suerte de disponer recursos de gas natural, como los que dispone Bolivia, tienen una parte del futuro garantizado".