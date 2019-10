Escáner detecta bus con celulares de contrabando valorados en $us 200.000





08/10/2019 - 19:59:21

La Paz, (ABI).- La Unidad de Coordinación Operativa e Investigación (UCOI) de la Aduana Nacional, con apoyo del escáner móvil de control no intrusivo que opera en la localidad de Huachacalla, Oruro, detectó el contrabando de 1.251 aparatos celulares de alta gama valorados en aproximadamente 200.000 dólares.



De acuerdo con el informe de la Aduana Nacional, difundido en un boletín de prensa, la mercancía fue descubierta en un bus de la empresa "Norte Azul Pullman Palomo", con placa de control de la República de Chile.



Las imágenes obtenidas del escáner permitieron identificar la mercancía oculta en los compartimentos que luego fueron revisados minuciosamente por personal de la UCOI.



Los móviles no contaban con ningún respaldo documental de importación, por lo que se emitió la correspondiente acta de decomiso y se trasladó la mercancía a recinto aduanero.



Por otro lado, la Aduana Nacional indicó que el fin de semana, durante el control rutinario de camiones, a través del escáner móvil en la localidad de Lagunas - Tambo Quemado (Oruro), efectivos aduaneros detectaron en un tráiler mercancía no declarada consistente en bultos de ropa nueva.



"La mercancía se encontraba en el medio de transporte proveniente de Chile, el cual fue escoltado desde Lagunas hasta la Administración de Aduana Interior Oruro, donde se confirmó -revisada su documentación- que trasportaba prendería nueva de contrabando", señaló la Aduana Nacional.