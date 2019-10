Cabildo en La Paz: Políticos podrán asistir pero no se les dará la palabra





08/10/2019 - 19:50:16

Erbol.- El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) anunció que los políticos no estarán prohibidos de asistir al Cabildo a realizarse el jueves en La Paz, sin embargo, aclaró que no se les dará la palabra ni se permitirá que protagonicen el evento desde la testera.



“Lo que no vamos a hacer es que ya en la testera intervenga algún líder político, porque si le damos la palabra Juan, Pedro va a pedir también y lo mismo María. Entonces a efecto de garantizar la independencia del Cabildo, no vamos a prohibir que ninguna tienda política asista al evento, pero vamos a evitar que en la testera estén de protagonistas”, dijo el rector de la UMSA, Waldo Albarracín, quien es miembro de Conade.



Albarracín señaló que el objetivo es que evitar que se distorsione el Cabildo, porque “la garantía de la asistencia masiva es que no está en servicio de ninguna tienda política partidaria”.



Entre los candidatos a la presidencia, Óscar Ortiz ya anunció que estará presente en el Cabildo de La Paz, como lo hizo en Santa Cruz. Por otro lado, Félix Patzi anunció que no asistirá para evitar que el evento se politice.



Albarracín convoco a la ciudadanía a concentrarse en la plaza San Francisco desde las 17:00 para la realización del Cabildo. El acto de este 10 de octubre coincide con el aniversario de la recuperación de la democracia. El año pasado ya se hizo un Cabildo en la misma fecha, en el cual se pidió que Evo Morales cumpla el 21F y desista de su candidatura.



Temas



El Rector explicó que en el Cabildo se tocará estos temas: el respaldo al pueblo potosino en su defensa del litio, exigir justicia respecto a los incendios en la Chiquitanía, ratificar nuestro repudio a la postulación de Evo Morales, exigir elecciones limpias y transparentes con un órgano electoral imparcial, libertad de los presos políticos como Franclin Gutiérrez, exigir respeto a la Constitución, entre otros.



Respecto al federalismo planteado en Santa Cruz, Albarracín dijo que no se debe huir a ese debate, sin embargo, en el Cabildo de La Paz se tocará temas de orden nacional.



“No es una competencia”



Ante los cuestionamientos de si el Cabildo de La Paz tendrá la magnitud del realizado en Santa Cruz, Albarracín dijo que no se trata de una competencia.



Señaló que el objetivo del Cabildo es demostrar una reunión masiva sin fichas ni presión y amenazas de destitución, como hace el Gobierno, según el Rector.