Confirman la primera muerte por cigarrillos electrónicos en Nueva York







08/10/2019 - 18:46:57

Infobae.- Un adolescente del Bronx se convirtió en la primera víctima fatal del cigarrillo electrónico en el estado de Nueva York.



El gobernador Andrew Cuomo confirmó la noticia este martes en una conferencia de prensa. “Estos vaporizadores son una crisis de salud pública. Está afectando a nuestros jóvenes y el gobierno federal debería actuar. El presidente habló de tomar medidas pero no sé cuánta gente más tiene que morir antes de que actúe”, repudió el gobernante demócrata.



Según el Departamento de Salud de EEUU, el joven de 17 años ya había sido hospitalizado a principios de septiembre con una enfermedad respiratoria asociada a la inhalación con vaporizadores. Fue readmitido a finales de septiembre y murió el 4 de octubre en el Hospital Montefiore.



Prohibición suspendida en Nueva York



Un tribunal de Nueva York decidió el viernes pasado suspender temporalmente la prohibición de vender cigarrillos electrónicos de sabores que había sido ordenada por las autoridades estatales, después de una demanda presentada por compañías del sector.



El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció el pasado 17 de septiembre la imposición de esta prohibición, cuya entrada en vigor debería haber comenzado el viernes.



Sin embargo, la Asociación Tecnológica del Vapor, con sede en Washington y que agrupa a varias empresas dedicadas al vapeo, denunció a Cuomo y al Departamento de Salud del estado de Nueva York por considerar que dicha prohibición excede sus prerrogativas administrativas y constitucionales.



Está previsto que el juez celebre una vista el próximo 18 de octubre en la que podría tomar una decisión preliminar sobre la cuestión.



Se da la circunstancia de que el jueves las autoridades sanitarias de Estados Unidos anunciaron que 18 personas han muerto y más de 1.000 se han visto afectadas por unas misteriosas lesiones pulmonares vinculadas con los cigarrillos electrónicos de sabores y la nicotina líquida para vapeo.



En menos de una semana, el número de casos ha crecido un 25 % al pasar de 805 en la semana pasada a 1.080 en esta, de acuerdo a los datos publicados este jueves por los gubernamentales Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC, en inglés).



El pasado 17 de septiembre, Coumo aseguró: "Es innegable que las empresas de vapeo están usando deliberadamente sabores como el chicle (...) y el algodón de azúcar para enganchar a los jóvenes a los cigarrillos electrónicos. Es una crisis de salud pública y termina hoy".



"Nueva York no espera a que el Gobierno federal actúe, y prohibiendo los cigarrillos electrónicos con sabor protegemos la salud pública y ayudamos a evitar que innumerables jóvenes asuman hábitos costosos, insalubres y potencialmente mortales", agregó.



La administración de Cuomo ya ha tomado varias medidas en contra del tabaquismo juvenil, entre ellas aumentando la edad de fumar legalmente de 18 a 21 años.



Esta prohibición no incluye el sabor mentol, aunque el Departamento de Salud aseguró que lo evaluaría.



Según datos del Departamento de Salud, el 40 % de los estudiantes de último año de escuela superior y el 27 % de los estudiantes de escuela superior en este estado usan cigarrillos electrónicos.



También señalan que en 2018 el 27,4 % de los estudiantes en escuela superior usaban el cigarrillo electrónico, un 160 % más que en 2014, cuando el porcentaje era del 10,5 %.



En el otro extremo, los dueños de tiendas de vapeo aseguran que la acción de la administración de Cuomo resultará en la pérdida de miles de empleos y llevará a muchos que utilizan los cigarrillos electrónicos en su intento por dejar de fumar a volver al uso de los cigarrillos tradicionales.