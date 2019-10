Advertencia: Ejecutiva de Bartolinas habla de lucha armada si Morales pierde las elecciones







08/10/2019 - 13:27:16

Erbol.- Ante la posibilidad de que Evo Morales no gane las elecciones, la ejecutiva de la Confederación de Mujeres “Bartolina Sisa”, Secundina Flores, advirtió con “lucha armada” para defender el proceso de cambio.



“Nosotros tenemos la lucha armada, lucha en las calles, en las carreteras, tenemos pues esa lucha organizada, hemos llagado con la misma y vamos a defender la misma”, dijo.



Sobre la posibilidad de que Evo Morales pierda en segunda vuelta frente a Carlos Mesa u Óscar Ortiz, Flores dijo que la población misma no lo permitirá. “Vamos a ver en su debido tiempo qué va a pasar”, agregó.



Aseguró que el MAS es la primera fuerza del país y aseveró que no se permitirá que vuelvan los “federalistas”.



“No vamos a permitir que vuelvan los racistas, que vuelvan los federalistas”, sostuvo la ejecutiva. Dijo que esos mismos son los que “pateaban” a las organizaciones sociales.



Llamó a defender el proceso de cambio, al cual atribuye la estabilidad política y económica, además del desarrollo al país.



Flores vaticinó también el “fracaso” del Cabildo que se desarrollará en La Paz el 10 de octubre. Señaló que será una reunión de fascistas y federalistas, que no tendrán apoyo.