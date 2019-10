¿Cómo lo harán? El TSE advierte que anulará los votos que sean fotografiados







08/10/2019 - 13:24:08

La Paz.- El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, advirtió está prohibido sacar fotografías a las papeletas de votación y anunció que esos votos serán anulados, aunque no explicó cómo podrían detectar esa acción.



"Exhortar a los partidos políticos, sobre todo, está prohibido tomar fotos dentro del recinto de votación, dentro del aula, no se puede tomar, porque el voto es secreto. Ni cuando ellos estén votando, menos, porque el voto es secreto", afirmó en entrevista con Bolivision.



"Voy, tomo una foto a la papeleta de votación que estoy haciendo, qué sentido tiene eso, nosotros detectamos eso y esa papeleta va a ser nula (...) Instruiremos a los tribunales departamentales electorales que exhorten al ciudadano, no pueden sentirse obligados a violar el derecho a ejercer su voto de manera soberana y secreta", acotó.



Detalló que como autoridades electorales "recomendaremos que no se permita el ingreso de personas a votar con sus celulares" a pesar de que esa acción no está normada y envió un mensaje a las agrupaciones que participan en la contienda electoral: "Y que los partidos no se sorprendan si se los sanciona", dijo.