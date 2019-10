Si el MAS no controla la Asamblea habrá un gobierno débil, advierte García Linera





08/10/2019 - 13:17:41

Página Siete.- Campaña del miedo. El candidato a la vicepresidencia y vicepresidente Álvaro García Linera lanzó una advertencia. Si el MAS no tiene el control absoluto de la Asamblea Legislativa habrá un gobierno débil y puede ocurrir lo mismo que le pasó a Carlos Mesa entre 2003 y 2005 cuando no tuvo control del Congreso.



El aspirante a la tercera reelección consecutiva en el mismo cargo dio por hecho de que Evo Morales ganará en primera vueltas las elecciones generales del domingo 20 de octubre y que sólo queda asegurar la mayoría en las dos cámaras del Legislativo, ahora controlado por el MAS.



“Estamos peleando por tener una mayoría absoluta y por tener el control democrático de la Asamblea Legislativa tanto en senadores, como en diputados para no repetir la experiencia de gobiernos débiles que son tumbados en la pelea entre el Congreso y el Ejecutivo; al final se paraliza el gobierno, ha pasado con Mesa el año 2004”, dijo García Linera ayer en una entrevista con Cadena A.



El Vicepresidente también citó al gobierno del exmandatario peruano Pedro Pablo Kuczynski (PPK) como ejemplo de un “gobierno débil” sin control “democrático” del Poder Legislativo. Con una mayoría del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional se puede asegurar “un gobierno nuevamente fuerte” sentenció el también ideólogo del “proceso de cambio”.



El Gobierno, en la última fase de la campaña electoral, alienta una campaña del miedo para comparar a Mesa con PPK, quien logró la victoria en una segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2016 pero no logró la mayoría en el Congreso.



Según la reciente encuesta de Página Siete, el candidato de Comunidad Ciudadana vencerá a Morales en una segunda vuelta y el MAS no tendrá control absoluto de la Asamblea Legislativa, según la proyección de la encuesta.



El dominio absoluto en Diputados y Senadores permitió que se viabilicen todas las medidas políticas y económicas impulsadas por el Órgano Ejecutivo en desmedro de la fiscalización del Legislativo a las acciones de los gobernantes como los contratos millonarios adjudicados sin ninguna licitación.