García Linera dice que desalojo de asentamientos ilegales no será a gusto del cliente





08/10/2019 - 13:05:05

Los Tiempos.- El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó ayer por la noche que si hay ocupaciones ilegales de tierras en la Chiquitanía deben ser desalojadas pero no " a gusto del cliente". Advirtió que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), es la institución llamada a definir si es que existen asentamientos ilegales en el país, mediante auditorías.



García Linera hizo esa aclaración en referencia a uno de los puntos definidos en el cabildo realizado en Santa Cruz, el pasado viernes, que dió un plazo al INRA para que los campesinos que tienen tierras en la Chiquitania desocupen esa zona hasta el mediodía de hoy.



"Somos los más interesados en que si hay ocupaciones ilegales, se las desaloje, pero eso no va a ser al gusto del cliente, se requiere un trabajo conjunto que, por supuesto el INRA tiene que llevarlo adelante con una auditoría, por eso creo que más allá de esta intención, de esta preocupación, se requiere un trabajo conjunto para validar o invalidar algún tipo de ocupación", dijo a la televisora Cadena A.



El vicepresidente del Comité Cívico Provincial, Ronny Justiniano, informó durante esta jornada que se conformó una Comisión de Tierras y anunció que se activará de inmediato el trabajo para verificar los asentamientos ilegales en la Chiquitanía, dando cumplimiento a las medidas aprobadas en el cabildo del pasado 4 de octubre.



Por su parte dirigentes campesinos e interculturales advirtieron que no abandonarán las tierras en esa región oriental.



En esa línea el Vicepresidente mostró su confianza de que esos anuncios no deriven en el ámbito de la violencia e insistió que para definir si es que hay una ocupación ilegal, se requiere toda una auditoría que analice sí se trata de una ocupación no autorizada, con estudios georreferénciales de cada lugar donde existen dudas, entre otros.



Sobre el incendio que consumió 3,9 millones de hectáreas en la Chiquitania, García Linera dijo que de todo lo sucedido hay que sacar una lección, pero no es algo "extraordinario que nunca pasó en la vida del mundo", pues son procesos de sequía intensificados por los chaqueos, que este año alcanzaron a 5 por ciento.



En relación a los otros puntos aprobados por ese cabildo, el segundo del Ejecutivo remarcó que son parte de las "intenciones que surgen dentro el ámbito político y son ideas nada más".