Ortiz asegura que Mesa no llegará a una eventual segunda vuelta





08/10/2019 - 10:54:19

La Paz, (ABI).- El candidato presidencial Oscar Ortiz, de Bolivia Dice No (BDN), afirmó el martes que las elecciones no se ganan con encuestas y que Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), no llegaría a una eventual segunda vuelta para enfrentar al presidente Evo Morales, en el marco de los comicios generales del 20 de octubre.



"Las elecciones no se ganan con encuestas. Aquí hay candidatos que nuevamente están cometiendo los mismos errores, organizar campañas y candidaturas con alguna que otra encuesta que por ahí tienen alguna llegada. Yo lo que busco es llegar a la gente", dijo.



Ortiz marcha tercero en la preferencia electoral con más de 10% de la intención de voto, Mesa ocupa el segundo puesto con más de 20% y Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS), lidera las encuestas con cerca del 40%.



Para el presidenciable de BDN, esos datos no reflejan por ahora el ascenso de ese frente político que cuenta con un importante respaldo -dijo- de la población del departamento de Santa Cruz y que va ganando terreno en el resto del país.



"Nosotros estamos seguros que si alguien tiene la posibilidad de llegar a segunda vuelta somos nosotros", enfatizó al expresar su seguridad en que BDN cautivará a los electores indecisos, 15% en diferentes encuestas.



"El señor Mesa ya no tiene (posibilidad), porque llegó hasta cerca de 40, ahora está cerca de 20. Alguien que está cayendo nunca va a llegar a segunda vuelta", complementó.



La normativa electoral establece que un candidato puede ganar la Presidencia en primera vuelta si obtiene 50% más uno de los votos válidos o lograr el 40% con una ventaja de 10 puntos de diferencia sobre el segundo.



Respecto a la posibilidad de un acuerdo entre BDN y CC para enfrentar al MAS en un balotaje, Ortiz señaló que el cogobierno amerita una coincidencia ideológica, principista y programática que permita hacerlo.



"Si no lo hay, obviamente no va haber una buena gestión", dijo al recodar que las organizaciones políticas agrupadas en BDN ofrecieron a Mesa la oportunidad de conformar una "coalición" y él se negó porque "quería gobernar solo".