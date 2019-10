Salinas quiere ver tras las rejas a periodista Añez







08/10/2019 - 07:56:28

Los Tiempos.- La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) busca privarle de libertad al periodista Gary Áñez, quien denunció la pasada semana que el presidente de esta entidad, César Salinas, le ofreció plata en una de las cuatro reuniones que tuvieron para hablar de fútbol, además de hacerle conocer que pagaba a otros periodistas del país.



Ayer, Salinas y su abogado Guery Abuday hicieron conocer la determinación de iniciar un proceso penal en contra del comunicador, cuyo objetivo es verlo tras las rejas luego del juicio al que será sometido por las denuncias que hizo conocer en los medios donde trabaja en la capital oriental.



El abogado Abuday explicó ayer que “el proceso penal que iniciaremos prevé por ley una instancia obligatoria en la que existe una conciliación, donde se le da la oportunidad a la persona que hizo estas sindicaciones absurdas se pueda retractar, si se la acepta, que no será el caso, continuaremos con el juicio que como resultado final busca una sanción que amerita una privación de libertad de la persona que ha cometido el delito”, subrayó Abuday.



Por su parte, Salinas relató que Áñez lo buscó en tres ocasiones en la capital oriental: en dos ocasiones en las oficinas particulares que tiene el dirigente y la otra en el hotel Cortez.



“De manera interesada y por consigna de desestabilizar a la federación salieron estas acusaciones que dañan mi integridad y el de mi familia. Él me busco en tres ocasiones con propuestas de fútbol y con la tendencia de defenestrar los actos que hacemos y nunca más tuve contacto con él”, comentó Salinas.



Tribunal de imprenta



La parte afectada anunció que paralelamente al juicio penal, se acudirá a las organizaciones periodísticas respectivas para que el caso sea tratado por un tribunal de imprenta.



El abogado apuntó en cierto momento de la conferencia de prensa que se acudirá a la empresa Tigo, donde Áñez tiene su programa, para pedirle explicaciones de la conducta difamatoria que tuvo el periodista.



“Tenemos un contrato con Tigo y en las condiciones de patrocinio hay un deber y obligación de respeto que se ha vulnerado”, sostuvo el jurista.



Abuday advirtió que, a partir de la fecha, los periodistas que afecten a la FBF y sin pruebas tendrán que someterse a un juicio de parte de la entidad federativa. “Se realiza un trabajo honesto por parte de la federación y el que se dé a la tarea de afectar a la FBF será pasible a las acciones que la ley menciona en esta clase de situaciones”.



Finalmente, Salinas dijo también que nota que hay grupos minoritarios en la dirigencia del fútbol cruceño que pretenden ponerles piedras en el camino a su gestión.



“Esa dirigencia de cuatro personas no comunica las gestiones positivas de la FBF, sólo habla de los supuestos actos negativos. Estuvieron 30 años en el poder y los resultados deportivos e institucionales fueron nada”, finalizó el titular de la entidad federativa.