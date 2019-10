Cinco duelos de local y largos viajes esperan al Tigre







08/10/2019 - 07:54:31

Página Siete.- El plantel de The Strongest tendrá un calendario muy apretado luego del receso por la fecha FIFA. El fixture del torneo Clausura muestra que de 11 partidos, sólo cinco serán en el estadio Siles y seis se realizarán fuera de casa.



A ello se suma que hasta el final del torneo el plantel atigrado no tendrá dos partidos seguidos en casa, por lo que deberá viajar mucho en este mes y medio que resta de competencia.



Luego de esta fecha FIFA, el sábado 19 octubre recibirá a Aurora, cuatro días después visitará a Guabirá en Montero.



El domingo 27 tendrá que viajar a Potosí para enfrentar a Nacional, duelo clave para los atigrados, ya que en el pasado torneo los de la banda roja vencieron en casa por la mínima diferencia y alejaron al cuadro de Achumani de la posibilidad de conseguir el título.



Antes del siguiente receso, el plantel dirigido por Mauricio Soria tendrá cuatro duelos en 11 días, el miércoles 30 de este mes será local ante Sport Boys, el domingo 3 de noviembre visitará a Royal Pari en Santa Cruz, el jueves 7 recibirá a Oriente Petrolero en el estadio miraflorino y el 10 de noviembre jugará con Wilstermann en Cochabamba, otro duelo clave.



Tras el receso de dos semanas comenzará la fase de definición del certamen. Los atigrados jugarán con Bolívar el 24 de noviembre, siete días después visitarán a Real Potosí en la Villa Imperial. Luego jugarán con Always Ready y cerrarán el torneo con Destroyers en Santa Cruz.