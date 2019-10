Viviendas en La Tamborada bajan de $us 59 mil a 31 mil; el Estado subsidia





08/10/2019 - 07:43:24

Los Tiempos.- El Gobierno determinó bajar el costo de las viviendas sociales del condominio La Tamborada (la exvilla deportiva en la zona sur) en 30 por ciento. En 2018 y principios de 2019, los departamentos que costaban 59 mil dólares con derecho a garaje y baulera, actualmente se ofrecen a 31 mil dólares. Sin embargo, la regularización de documentos demorará unos dos años.



La directora general de la Agencia Estatal de Vivienda, Noemí Bautista, detalló que los departamentos están subsidiados con más del 30 por ciento y el Gobierno sólo recuperará el 70 por ciento.



Hasta hace poco para comprar a crédito uno de estos departamentos los interesados debían tener un ingreso mensual de 7.000 bolivianos. La funcionaria aclaró que ese era el costo real de las viviendas. “La diferencia, pues está yendo en beneficio de las familias (...). Era importante que las familias sepan que se va a dar a crédito (...). Hemos hecho el trabajo para poder ver a quiénes podemos beneficiar, por eso es que ahora se han subsidiado esos departamentos”, dijo.



Precisó que en los dos años que dure el saneamiento de documentos se realizará la preventa y lo interesados ya podrán vivir en el lugar pagando un monto mensual, sin intereses, directamente a la Agencia Estatal de Vivienda, y otra parte para las expensas del condominio. Luego de que se tenga todo regularizado, se comenzará con el pago en las entidades bancarias.



En el condominio La Tamborada hay 644 departamentos, ubicados en 14 edificios de 12 pisos. Son viviendas de 89 y 88 metros cuadrados, que tienen un costo de 30.600 a 31 mil dólares.



Los interesados deben apersonarse a las oficinas de la Agencia Estatal de Vivienda, en el kilómetros 8,5 de la avenida Blanco Galindo, para hacer el cálculo de cuánto debe ser su ingreso mensual para adquirir uno de estos departamentos. Estas viviendas también están disponibles para los jóvenes, en el marco del proyecto lanzado por el Gobierno.



En 2018 el condominio no contaba con la aprobación del anteproyecto del fraccionamiento de la urbanización y trámites de los planos.



Bautista explicó que ya se tiene ingresó el proyecto de urbanización, mientras que el anteproyecto está aprobado. “Había un error en lo que era el fideicomiso y la Agencia de Vivienda. Nuestros administradores son el Fideicomiso de Vivienda y el Banco



Unión. Ese dato no lo podían entender, por lo que fue uno de los motivos de demora. Ya se ha solucionado y se va proseguir con los tramites”, explicó.



Respecto a que en la zona la Alcaldía autoriza sólo cuatro pisos de alto y no de 12, como los del condominio, Bautista indicó que la ley respalda la construcción de viviendas sociales.



Los costos en los otros condominios no se redujeron: en Bartolina I y II (Sacaba) los 160 departamentos están vendidos. Su costo era de 38.400 dólares. En el condominio Pirwa (Tolata) hay disponibles 96 departamentos a 26.900 dólares.