De enero a agosto de 2019: Déficit comercial de Bolivia aumentó a $us 722 millones





El Diario.- El déficit comercial se incrementa en la presente gestión, entre enero a agosto, en más del 100 % en comparación con similar periodo de 2018, cuando llegó a 210 millones de dólares, y ahora registró 722 millones, según las cifras del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).



Al mes de agosto del 2019, las exportaciones bolivianas experimentaron una baja del 5 % comparado con el mismo período de la pasada gestión, en tanto que las importaciones crecieron 3 %, dejando un déficit en el saldo comercial de 722 millones de dólares.



Entre enero y agosto del 2019, los principales mercados para las exportaciones bolivianas fueron Argentina, Brasil e India; por su parte los principales proveedores fueron China, Brasil y Argentina.



El mayor superávit comercial bilateral se registró con Emiratos Árabes Unidos por un valor de 475 millones de dólares; mientras que el principal déficit comercial bilateral fue con China de 1.190 millones de dólares.



BRASIL



Los datos muestran que con Brasil se registró un déficit comercial de 136 millones de dólares entre enero a agosto de la presente gestión, mientras que en similar periodo en 2018, hubo un saldo positivo de 76 millones.



Una de las razones obedece a la disminución de la demanda de gas natural, a casi 12 millones de metros cúbicos (MMmcd), un rebaja de casi el 50 por ciento, ya que el promedio alcanzaba en años anteriores entre 22 a 24 MMmcd.



Todavía con Argentina se tiene saldos a favor, pero este bajó de 386 millones a 254 millones de dólares, también obedece al bajo volumen de demanda de gas, según la nueva adenda suscrito en febrero pasado.



Otro dato interesante es lo que registra Turquía, con cuyo país se tenía una balanza comercial favorable, que el año pasado alcanzó a 6 millones de dólares, pero en el periodo de la presente pasó a ser negativo.



COMERCIO



Los economistas sugirieron a las autoridades nacionales ver con mucha atención al déficit comercial que registra el país desde hace cuatro años aproximadamente, ya que esta situación no será sostenible, y afectará a otros sectores de la economía.



Una delas razones, según economistas y algunos empresarios, ese panorama tan adverso obedecía a la medida que estableció el Gobierno con el tipo de cambio fijo, que no se modificó en los últimos años.



Mientras los vecinos tienen un cambio flexible, lo que provoca que los productos de los países de la región sean más baratos en comparación con a la producción nacional, lo que también alentó al crecimiento del comercio.



MATRIZ EXPORTADORA



Bolivia en los últimos años no modificó su matriz exportadora, 80% productos tradicionales, como el gas y minerales, y 20% de artículos no tradicionales, como la quinua, carne, café, entre otros.



El Gobierno se descuidó de los mercados externos, ya que priorizó la demanda interna, y la fijación del tipo de cambio no ayudó a los exportadores, que tienen que competir con sus similares en condiciones desiguales.