Prebendalismo: El MAS regala hasta cocinas y tractores con dinero estatal

Página Siete.- Durante la primera semana del mes en curso, el Gobierno ofertó créditos, viviendas y subvenciones, además que entregó cocinas, maquinarias y tractores, entre otros. Estas acciones fueron calificadas por candidatos de oposición y analistas como prebendalismo.



El 1 de octubre, el presidente Evo Morales en Pando entregó tractores e implementos agrícolas a productores de 15 municipios. Un día después, el mandatario lanzó el programa BDP Lab de apoyo a los jóvenes emprendedores y para la creación de nuevos empleos.

Después, Morales anunció la implementación de un programa crediticio para que los jóvenes accedan a viviendas. Mientras que el vicepresidenciable del MAS, Álvaro García Linera, entregó equipos de laboratorio a 10 colegios de El Alto.



El 3 de octubre se registraron al menos seis actos del Gobierno en diferentes regiones. Morales garantizó recursos para la construcción de un parque científico tecnológico y un albergue para estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz; y en Beni, García Linera entregó equipos de laboratorio a 11 unidades educativas.



En Cochabamba, la ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Nélida Sifuentes, entregó a lecheros y micro productores máquinas y equipos valuados en más de 3,8 millones de bolivianos. Mientras que el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, entregó libretas de servicio militar a personas con discapacidad.



En Cochabamba, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana entregó equipos médicos valuados en más de un millón de bolivianos a un centro de rehabilitación para personas con discapacidad en Quillacollo y dotó de electrodomésticos, computadoras, ropa, juguetes, y siete vehículos, entre otros, a 43 centros de acogida de ese departamento.



El 4 de octubre, Quintana entregó cocinas, hornos, equipamiento y ayuda social a internados, guarderías y al Instituto Tecnológico de Monteagudo en Sucre.



En Uriondo (Tarija), el 5 de octubre, el responsable regional de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Ariel Rocha, entregó 56 cocinas con garrafas y hornos industriales.



El 6 de octubre, el Vicepresidente y la ministra Sifuentes entregaron 1.759 computadadoras Kuaa para estudiantes de Villazón en Potosí. El mandatario también participó en el inicio de obras de mejoramiento de vías y entregó al menos 127 viviendas sociales, en el municipio fronterizo. (Más detalles en la infografía)



En opinión de José Manuel Ormachea, vocero y candidato de Comunidad Ciudadana en La Paz, el Gobierno recurre a estrategias para captar votos. Respecto a las actividades del Ejecutivo, sostuvo: “Tiene un tinte prebendalista, es más huele a desesperación, tomando en cuenta lo poco que falta para la recta final de la elección del 20 de octubre”.



El analista político Jorge Dulón indicó que las recientes actuaciones de diferentes autoridades del Gobierno “definitivamente apelan a la práctica del prebendalismo”. “El MAS identificó que no pudo llegar hasta ahora a un público meta estratégico que tiene que ver con los jóvenes, y con una clase socioeconómica media alta”, expresó.



Por su parte, el diputado del Movimiento Al Socialismo Lino Cárdenas explicó que las acciones que realizan las autoridades de Gobierno se enmarcan en su visión de país. “Eso lo hemos hecho siempre, no es que ahora nos hemos acordado en tiempos de campaña”, enfatizó.



Al respecto, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque indicó a Página Siete que este tema aún no fue analizado por la sala plena. “De acuerdo al procedimiento, el tema se agenda mediante secretaría de cámara. No tenemos este punto aún en la agenda. En algunas oportunidades se trabaja con denuncias, en otras se hace de oficio”, explicó.



Puntos de vista



Lino Cárdenas Diputado del MAS

La economía tiene un elemento social



El primer elemento para comprender las acciones del Gobierno es comprender que para nosotros el Estado juega un rol no meramente regulador sino director de la economía que tiene un componente social. Esa es la concepción que tenemos.



Bajo ese concepto se justifica que entreguemos bonos, que hagamos subvenciones de créditos para vivienda o que se entreguen otro tipo de bienes porque así concebimos la economía y así lo hizo el Gobierno en 13 años, a diferencia de otra concepción donde el Estado sólo es regulador, donde la economía la hacen los privados y cualquier bono es visto como despilfarro. No compartimos esa visión.



Es una visión que estuvo vigente casi en toda la República y nos convirtió en el último país de la región. En cambio, bajo nuestra visión el país ha desarrollado.



Jorge Dulón Analista político

Buscan un público al que no llegaron



El público del MAS, permanente e histórico, es la clase socioeconómica media baja y gente que tiene nivel educativo nivel técnico o primario. Apelaron a tener ciertas acciones para poder llegar sobre todo a jóvenes que están saliendo profesionales, que votarán por primera vez. Ofrecen créditos y facilidades para que ellos puedan desarrollarse en sus espacios como en Mi primer empleo, para que puedan comprarse su casa y acceder a ciertos créditos.



Es parte de una estrategia prebendal para llegar a un público que no han podido llegar, que en este caso son los jóvenes que van a votar por primera vez que son “hijos de Evo”, porque que no conocen a ningún otro gobernante. Ello han estado desde que tienen uso de razón en el Gobierno oficialista. Entonces, por ello, se fortalece un poco la percepción de estabilidad, pero también da facilidades hacia la juventud.