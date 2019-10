Tres regiones harán cabildos en defensa de la democracia







Los Tiempos.- Organizaciones cívicas, colectivos ciudadanos y otras plataformas organizan para este jueves 10 de octubre, Día de la Democracia en Bolivia, marchas y cabildos en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Tarija, con una agenda similar a la del cabildo de Santa Cruz del pasado viernes, aunque aún se analiza si se incluirá el debate sobre federalismo.



Ayer se formalizó la convocatoria para la movilización en Cochabamba, según informó Omar Sánchez, miembro de una de las plataformas ciudadanas. “Estamos autoconvocando a la ciudad para que participe del gran cabildo nacional en defensa de la democracia, la libertad y la Madre Tierra. En este momento, desde la localidad de Confital, partió una marcha de madres bolivianas que están en defensa de estos derechos, de la libertad de sus hijos”, sostuvo el representante.



Sánchez señaló que el cabildo se realizará el jueves a las 18:00 en la Plaza de las Banderas, luego de que varias marchas lleguen al lugar desde distintos puntos de la ciudad.



Sobre las posibilidades de sumarse a las determinaciones del cabildo de Santa Cruz, señaló que todas las actividades tienen “un mismo esquema” y que apoyarán a los tres pedidos fundamentales: defensa del 21F, defensa a nuestras zonas protegidas y el juicio de responsabilidades a Evo Morales y a Álvaro García Linera. Aún se debate si se incluirá el tema del federalismo.



En este sentido, Sánchez aseguró que la convocatoria es abierta y señaló que los médicos, gremiales, barrios y Organizaciones Territoriales de Base confirmaron su presencia en el cabildo.



Cabildo en La Paz



La movilización que se desarrollará en Cochabamba se suma al cabildo que fue convocado en la ciudad de La Paz.



Waldo Albarracín, representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), aseguró que la fecha coincide con la recuperación de la libertad democrática en 1982.



El ente convocó al cabildo en la capital paceña durante la movilización que se realizó en Santa Cruz, por lo que se espera a miles de ciudadanos para este jueves desde las 17:30 en la plaza San Francisco.



Albarracín manifestó que en el cabildo de La Paz se tratarán ocho puntos que tienen que ver con el respeto a la democracia. Asimismo indicó que en la agenda no está contemplado el tema del federalismo.



“No (se tratará el federalismo) porque son temas que emergen al calor de cada problemática de un determinado departamento. Entonces nosotros siempre tenemos que recoger el pensamiento de cada región. En el caso de La Paz, la agenda tiene sus diferencias, no nos oponemos a lo planteen los hermanos de Santa Cruz, pero hay que dar prioridad a las agendas propias”, señaló Albarracín



En Chuquisaca y Potosí aún no se definieron acciones para el 10 de octubre.



MARCHA DE MUJERES PARTE DE LLAVINI



La marcha de mujeres activistas parte hoy desde la localidad de Llavini, en la carretera Oruro-Cochabamba. La medida comenzó el sábado en la localidad de Confital y se espera que luego de cinco días llegue a Cochabamba para sumarse al cabildo que es organizado por los colectivos ciudadanos. La marcha de las madres bolivianas en defensa de la Madre Tierra y de la Madre Patria, como fue denominada, se suma a todas las movilizaciones que se desarrollan en el país.



CÍVICOS DEFINEN CABILDO Y MARCHAS EN TARIJA



La Asamblea de Instituciones del Comité Cívico de Tarija determinó anoche la convocatoria a una marcha para este jueves 10 de octubre y un cabildo para el 16, para exigir al Gobierno el respeto a la democracia, al 21F y para que se abroguen las normativas que atentan contra el medioambiente en Tariquía. El cabildo definirá si se incluye el debate sobre el federalismo.



El expresidente cívico Juan Carlos Ramos informó que el cabildo se realizará en la plaza principal y que no se invitará a candidatos entre los oradores, pero sí se convocará al Conade y a cívicos de otras regiones. La Asamblea de instituciones también determinó apoyar al Colegio Médico y el paro en Potosí.



Además, se decidió desconocer al presidente del Comité Carlos Dávila, quien se habría acercado al MAS y traicionado a Tarija.