Defensa de la democracia y condena al centralismo serán eje del cabildo en La Paz







08/10/2019 - 07:17:23

La Razón.- Dos serán los planteamientos centrales del cabildo convocado para este jueves 10 de octubre en La Paz: la defensa de la democracia y del voto y el rechazo al “centralismo secante” que ejerce el gobierno de Evo Morales con fines políticos, anunció este lunes el rector de la UMSA y miembro del Conade, Waldo Albarracín.



Dijo que se espera lograr una contundencia similar a la que consiguió el viernes el cabildo de Santa Cruz, donde una multitudinaria concentración ratificó la defensa del voto del referéndum que en 2016 rechazó la nueva repostulación de Evo Morales, aprobó el voto castigo contra el Jefe de Estado y decidió empezar a trabajar la ruta hacia el federalismo.



“Fundamentalmente la defensa de la democracia, la defensa del referéndum del 21 de febrero de 2016, transparencia en las elecciones, que además el señor Evo Morales y Álvaro García Linera desistan de su postulación, porque le hace daño a la democracia, y que cese este centralismo secante en el que se ha involucrado el gobierno, que concentra poder político y económico solamente para ellos”, dijo Albarracín consultado sobre los ejes de la agenda del cabildo.



Opinó que la demanda de federalismo lanzada en Santa Cruz justamente nace del creciente descontento por la concentración de poder político y económico del oficialismo, que en su criterio incluso ha rezagado la descentralización con fines corporativos.



“El Gobierno concentra el 80% de los recursos del Estado porque es Evo el que quiere entregar las obras, aunque sean malas obras, pero quiere ser él. Entonces ha limitado económicamente a los municipios, a los gobiernos departamentales que están ahora sin recursos”, argumentó.



Albarracín asistió al cabildo en santa Cruz como rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y miembros del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y allí anunció en su discurso la convocatoria al cabildo en La Paz. Hoy explicó que se enviaron cartas a todos los comités cívicos del país para que se sumen a esta iniciativa en defensa de la democracia.



Uno de los primeros en confirmar su asistencia fue el candidato a la Presidencia por la alianza Bolivia dice No, Óscar Ortiz, quien, al igual que lo hizo en el caso de Santa Cruz, explicó que su asistencia no será como actor político partidario, sino como militante de la causa en defensa del voto y la democracia.



“Voy a estar presente este 10 de octubre en el cabildo de La Paz como he estado presente en todos los cabildos que se realizaron en Santa Cruz”, anunció.



Los organizadores del cabildo que se realizó en Santa Cruz cifraron en poco más de 1,5 millones la cifra de asistentes, convocatoria que La Paz intentará repetir este jueves.



“Si los cruceños y cruceñas han tenido la voluntad y la convicción democrática de ir voluntariamente al cabildo para exigir democracia y condenar el incendio de la Chiquitanía, por qué en La Paz no podemos demostrar esa convicción, lo haremos este jueves 10 de octubre”, escribió Albarracín en su cuenta en Twitter.



La cabildo en La Paz se realizará en plaza San Francisco a partir de las 17.00 La fecha fue elegida en homenaje al 10 de octubre de 1982, cuando Bolivia recuperó la democracia.