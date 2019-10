Mesa ve una guerra sucia tras los dichos de Balcázar







El País.- El exministro y yerno del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, Mauricio Balcázar, acusó al candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, de haber impedido que surja una verdadera oposición y que además la dividiera convencido de la irrelevancia de las instituciones y de los partidos y que bastaría su personalidad para recuperar la democracia.



Balcázar envió una carta abierta a Mesa, en la que le recuerda sobre la relación que tuvieron durante la campaña electoral de 2002, cuando se constituyó en el acompañante a la vicepresidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada.



El también exministro del gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) manifestó que Mesa ha dañado la democracia. “Lo peor es que lo está haciendo nuevamente al haber impedido que surja una verdadera oposición. Usted la ha dividido convencido de que los partidos políticos. Usted la ha dividido convencido de que los partidos y las instituciones son irrelevantes y que basta su personalidad para recuperar la democracia”, se lee en la carta que compartió a los medios.



Mesa fue uno de los primeros opositores en anunciar su candidatura, lo hizo en alianza con el Frente de la Izquierda Revolucionario, para garantizar una sigla, posteriormente anunció su acuerdo con la agrupación del alcalde paceño de Soberanía y Libertad, Luis Revilla.



Bolivia Dice No lo acusa de haber sido el principal responsable para no formar un bloque de unidad para las Elecciones Generales de octubre de este año.



Balcázar en su carta también pone en duda que Mesa sea un verdadero opositor, porque salvó a Morales y a Felipe Quispe el Mallku de ser investigados por la revuelta de octubre de 2003, que terminó con la renuncia del entonces presidente, Sánchez de Lozada.



“Así como usted es reacio a explicar cómo fue que llegó a ser candidato vicepresidencial del MNR, tampoco es honesto al explicar el amargo fracaso de La Haya, que usted se encargó de endulzar para los propósitos del MAS. Hoy, nuevamente usa otro discurso para hacer creer a los bolivianos que si es elegido presidente será implacable contra la corrupción de Evo Morales y su grupo”.



Asimismo, le recuerda que “fue testigo directo de los diálogos que condujeron a su incorporación como candidato vicepresidencial y de la manera en que usted condicionó su participación a la entrega de una importante suma de dinero. Se trataba supuestamente de proteger a su empresa, PAT, de una eventual quiebra, pero ni entonces ni ahora ha tenido usted el coraje de admitir ni explicar que no fue para evitar una quiebra. Todos quisimos creerle porque pensábamos que su discurso sobre la ética sería respaldando con hechos.



Respuesta de Carlos Mesa



El candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana se ha negado a explicar este caso, si recibió o no los recursos de los que Balcázar lo acusa. Mesa ha atribuido a una “guerra sucia” entre el MAS y los “gonistas”.



El ex presidente de Bolivia continúa con su campaña electoral en todo el país, por lo que prefiere enfocarse netamente a las elecciones generales que a las acusaciones en su contra.