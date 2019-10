Mauricio Balzázar acusa a Mesa de haber dañado la democracia y de impedir que surja una verdadera oposición







07/10/2019 - 21:16:04



La Paz.- El yerno de Gonzalo Sánchez de Lozada, Mauricio Balcázar, reiteró en una carta pública que Carlos Mesa condicionó su candidatura a la vicepresidencia con el MNR a un pago económico y lo acusa de haber dañado la democracia y de haber impedido que surja una verdadera oposición en Bolivia.



En la carta pública, el Balcázer le recuerda al postulante presidencial de Comunidad Ciudadana (CC) que fue testigo directo de la manera en la que "condicionó su participación a la entrega de una importante suma de dinero".



Balcázar dice que Mesa le abrió las puertas a Evo Morales al debilitar al Congreso y a los partidos políticos, y al promover una reforma constitucional que estaba explícitamente excluida del ordenamiento jurídico que había jurado cumplir y hacer cumplir.



El texto de la carta completa es el siguiente:



He decidido escribirle directamente, no para responder a sus insultos, sino para aclarar algunos temas concernientes a nuestra relación en la campaña electoral de 2002 y los meses siguientes. Usted pretende encubrir sus acciones atribuyéndome complicidad con el gobierno de Evo Morales, porque seguramente cree que todos se comportan como usted.



Como recordará, fui testigo directo de los diálogos que condujeron a su incorporación como candidato vicepresidencial y de la manera en que usted condicionó su participación a la entrega de una importante suma de dinero. Se trataba supuestamente de proteger a su empresa, PAT, de una eventual quiebra, pero ni entonces ni ahora ha tenido usted el coraje de admitir ni explicar que no fue para evitar una quiebra. Todos quisimos creerle porque pensábamos que su discurso sobre la ética sería respaldado con hechos.



Lamentablemente, pronto nos dimos cuenta de que se trataba solamente de un discurso. En Octubre del 2003 usted puso en evidencia que estaba dispuesto a todo para satisfacer sus ambiciones, y en medio de una gravísima crisis, cuyo origen conspirativo y externo usted conocía muy bien, le dio la espalda al Presidente Constitucional sin el coraje de enfrentarlo y traicionó la democracia que tanto nos había costado a los bolivianos.



Poco después de jurar a la presidencia, la traición se hizo evidente, decretó la amnistía que liberó de investigación y juicio a los conspiradores, entre ellos Evo Morales y Felipe Quispe, entregando a los generales que defendieron la Constitución y que hoy todavía guardan injusta prisión. Para encubrir su traición removió a todos los fiscales, no solo los que habían investigado los hechos violentos de Octubre, y hoy quiere que los bolivianos le crean cuando se presenta como opositor a Evo Morales.



Usted, señor Mesa, le abrió las puertas a Evo Morales al debilitar al Congreso y a los partidos políticos, y al promover una reforma constitucional que estaba explícitamente excluida del ordenamiento jurídico que usted había jurado cumplir y hacer cumplir.



Esta breve relación de hechos muestra que usted ha dañado la democracia. Lo peor es que lo está haciendo nuevamente al haber impedido que surja una verdadera oposición. Usted la ha dividido convencido de que los partidos y las instituciones son irrelevantes y que basta su personalidad para recuperar la democracia. Ese es otro acto de traición, pero esta vez a las esperanzas de los ciudadanos que quieren recuperar la democracia.



Así como usted es reacio a explicar cómo fue que llegó a ser candidato vicepresidencial del MNR, tampoco es honesto al explicar el amargo fracaso de La Haya, que usted se encargó de endulzar para los propósitos del MAS. Hoy, nuevamente usa otro discurso para hacer creer a los bolivianos que si es elegido presidente será implacable contra la corrupción de Evo Morales y su grupo.



Estoy seguro de que la historia no lo olvidará.



Mauricio Balcázar