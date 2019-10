Chi propone que menores de edad no circulen en vía pública después de las 21h30





07/10/2019 - 20:44:58

Oruro, (ABI).- El candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Chi Hyun Chung, informó el lunes en Oruro que su plan de seguridad ciudadana establece que los menores de edad no podrán circular en las calles después de las 21h30.



"Como parte de seguridad ciudadana, voy a restringir a los niños estar sueltos en las calles a partir de las 09h30 de la noche, los niños no pueden estar en las calles sino con sus padres o alguna persona mayor, máximo hasta media noche", informó a los periodistas.



Dijo que le preocupa que los niños estén en vía pública a altas horas de la noche y sean utilizados incluso por sus madres para la mendicidad, actividad que en esta sancionada por el Código Niño, Niña y Adolescente.



"Serán reclutados en albergues, donde pasarán la noche y tendrán todos los servicios hasta ducha y al día siguiente serán devueltos temprano a su casa para que el niño vaya a la escuela", explicó.



Sobre sus propuestas para Oruro dijo que revisará todos los contratos de concesiones mineras, porque existen sectores de mineros que trabajan en condiciones precarias.