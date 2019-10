El féretro de José José es digno de la realeza







07/10/2019 - 20:15:43

Quién.- Ayer se llevó a cabo, en el auditorio del condado de Miami, el homenaje de cuerpo presente de José José, en el que familiares y público en general despidió al “Príncipe de la Canción” en una emotiva ceremonia.



Durante el homenaje, saltó un gran detalle a la luz: El ataúd de casi 500 mil pesos que se utilizó durante la ceremonia. Un féretro digno de la realeza, pues se usó uno similar para enterrar a Michael Jackson y a otras celebridades como James Brown y Aretha Franklin.



Se trata del féretro conocido como "The Promethean", un ataúd fabricado en bronce y con una chapa de oro de 24 kilates. Según el sitio web The Casket Depot, se requieren por lo menos dos semanas para su fabricación y solo se encuentra disponible bajo pedido. El ataúd de José José fue digno de un príncipe.



En el interior lleva un terciopelo refinado que puede personalizarse a petición de la familia. En el caso de ‘El príncipe de la canción’, fue de color azul, uno de los colores favoritos del cantante.



A menudo suele llamarse el "Golden Send Off". El Promethean es un ataúd hecho a medida fabricado por Batesville Casket Company. Está hecho a mano y los técnicos pulen su bronce sólido de 48 oz con un acabado de espejo. Tiene un interior de terciopelo lujoso y el hardware está chapado en oro de 24 quilates. Está disponible en diseños de sofá completo y medio.



Está confeccionado con metal semiprecioso que es naturalmente resistente al óxido y a la corrosión. Su interior está protegido químicamente con un mecanismo de bloqueo más una junta de goma de una pieza para sellar completamente la región superior del ataúd y una soldadura continua para sellar completamente la parte inferior, además, está probado para resistir la entrada de elementos externos.



En una entrevista que concedida a la periodista María Celeste Arrarás, Sarita Sosa, hija mejor de José José, aseguró que no contaba con los medios necesarios para cubrir los gastos funerarios, y señaló que varios amigos de su padre y la disquera que lo representaba se habían hecho cargo de los costos.



La comunicadora reveló algunos detalles de lo que se vivió dentro de la funeraria Caballero Rivero, localizada en Westchester, Florida, donde familiares, amigos y personalidades del medio artístico dieron el último adiós a José José el fin de semana.



La periodista contó que una línea de coronas de flores, enviadas por amigos y diferentes cadenas de televisión, guiaron el camino hacia el féretro del cantante, quien vistió un traje azul y cuyos restos fueron acompañados por un crucifijo negro y una imagen de la Virgen de Guadalupe.



“Cuando entré a esa sala me encontré con el féretro de José José, era un féretro todo dorado, precioso, forrado de terciopelo azul eléctrico. Él estaba acostadito ahí con un traje azul, con una corbata azul, estaba con las manos cruzadas empuñado un crucifijo negro, grande y también tenía junto a su cabeza, del lado izquierdo, una foto de la Virgen de Guadalupe y encima de esa foto había una sola rosa blanca”, describió María Celeste en el programa Al rojo vivo.