The walking dead anuncia nueva serie ZONA MULTIMEDIA





07/10/2019 - 20:01:18

La Verdad.- The walking dead se convirtió en una de las series más exitosas del momento durante su estreno, pues causó un gran impacto en los televidentes, y trajo de vuelta a la vida el genero de los zombies.



Durante varios años la serie se coronó como la más popular de la televisión a nivel internacional, pero lamentablemente no se pudo mantener a flote, especialmente tras la partida de los personajes más queridos de los fans.



Aunque ha perdido una gran parte de su audiencia, The walking dead no se rinde, y muy pronto estrenará su temporada 11, aunque también revelaron una noticia que emocionó a los seguidores de la serie que aún le sobreviven.



Como podemos recordar The walking dead no es la única serie de el universo creado en la cadena AMC y el cual se basa en los comics del famoso escritor Robert Kirkman.



Tras el enorme éxito de la serie principal, se lanzó el primer spin-off de la serie, el cual narraba otro aspecto del apocalíptico mundo de los muertos enfocado en otros personajes, y el cual se llamo ‘Fear the walking dead’.



La serie se mantiene a flote de manera muy difícil, y ahora durante la comic-con de Nueva York, AMC presentó el tráiler de su nuevo spin-off del universo de The walking dead, el cual ha generado opiniones divididas.



Esta nueva serie aun no tiene titulo oficial, pues solo se sabe que se enfocará en un nuevo grupo de personajes, los cuales nacieron en el apocalipsis zombie y la lucha constante por su supervivencia es todo lo que conocen.



Por el momento se sabe que la serie tendrá 10 episodios y tendrá como protagonistas a personajes femeninos, donde también veremos como la contante lucha como los muertos define la personalidad de los involucrados, y podremos descubrir que sucederá en el año 2020.