Jennifer Lopez sorprendió al público de Maluma en el Madison Square Garden







07/10/2019 - 19:57:28

Infobae.- Una gran sorpresa se llevaron los asistentes al concierto de Maluma el sábado por la noche en el Madison Square Garden de Nueva York cuando apareció en escena Jennifer Lopez para cantar junto al intérprete colombiano el famoso tema “No me ames”.



Como parte de su gira mundial “11:11”, la segunda fecha agotada de Maluma en el famoso recinto neoyorquino contó con la presencia de J.Lo.



Con un vestido dorado largo, Jennifer apareció en el escenario con micrófono en mano para interpretar “No me ames”, un tema de 1999 que originalmente cantó con su ex esposo, Marc Anthony.



La aparición de la cantante en el escenario del MSG desató la euforia de los asistentes y su presencia en el show de Maluma también sirvió para filmar contenido de su próxima película Marry Me, junto a Owen Wilson y en la que también aparecerá el intérprete colombiano.



En medio del espectáculo, Maluma contó al público que un equipo de camarógrafos había capturado toda la escena para usarla en la película; sin embargo, JLo tuvo que repetir un par de veces el momento en que aparecía ante la audiencia.



Antes de que se filmara la escena, el colombiano compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto a Jennifer Lopez e informó que se encontraban en el día uno de trabajo en la película.



Por su parte, Jennifer publicó en en la misma red social un video de su presencia en el concierto de Maluma y en su anterior post posó junto al colombiano para hablar de su colaboración.



“El arte de la colaboración... es lo que amo de este negocio. La verdadera magia ocurre cuando la inspiración se encuentra con la ausencia de ego. Es muy divertido cuando diferentes artistas se juntan y cada uno contribuye a crear algo especial y verdadero y real para que todos lo experimenten y disfruten. ¡Aquí vamos!”.



Marry Me narra la historia de una estrella pop llamada “Kat”, interpretada por Jennifer, quien se entera minutos antes de casarse de que su prometido, a quien da vida Maluma, la ha estado engañando con su asistente.



Para vengarse, “Kat” elige al azar a un hombre del público, interpretado por Owen Wilson, para casarse con él.



Se trata de la primera colaboración de Jennifer Lopez y Wilson desde su trabajo en Anaconda, de 1997.