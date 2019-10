Venezuela: Un coronel reveló el plan para convertir al ejército en una guerrilla territorial







07/10/2019 - 19:24:09

Infobae.- Un coronel activo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) manifestó que lo que se avecina en el mundo militar venezolano “son sorpresas”. Explicó que ante la difícil situación que se está viviendo en la institución castrense, se ha venido considerando el cambio constitucional del carácter profesional de la FANB, de manera que ya no será solo profesional, sino que será la Fuerza Armada Popular Bolivariana.



Explica que, aunque no es una propuesta nueva, porque Nicolás Maduro asomó inicialmente esa idea hace un año aproximadamente, ante un grupo de generales, en aquel momento se congeló la idea, por el alto nivel de rechazo que trajo consigo. “La ola de rumores obligó a no inventar con hacer cambio alguno en ese momento”. La excusa que habrían dado algunos altos oficiales, “para tratar de minimizar el efecto de la propuesta del Presidente, es que esa fue una tarea dejada en vida por el comandante Hugo Chávez”.



Aunque el coronel manifiesta que “vamos a ver cuánto tiempo aguantará el Presidente en hacer Constitucional tal locura”, hay que considerar que si algo caracteriza a la administración de la revolución es imponer decisiones, así no tengan la mínima aceptación y mucho menos el consenso, como lo demostró con la imposición de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que tenía un rechazo generalizado en toda la estructura piramidal de la Fuerza Armada. Aún hoy en día la ANC sigue siendo cuestionada.



El coronel entrevistado destaca que la Comisión de Defensa Constituyente sería la encargada de elaborar la reforma para que se incluya la propuesta de convertir a la Fuerza Armada en Popular. “El ministro Vladimir Padrino López, que es mesurado, y/o sabe enfrentar situaciones de rechazo como el ocurrido con la propuesta de Maduro, es de los que prefiere esperar”.



En una reunión que hubo “por el caso del apagón ocurrido en febrero o marzo, también se tocó el tema. Luego volvió a hacerse cuando se planificó el Plan Soberanía, al cual se le hicieron varios cambios ante su inminente fracaso. En esas reuniones hay muchas murmuraciones, pero el tema está en agenda. El resultado del último ejercicio militar les da fundamento a las pretensiones presidenciales”.



Popular y no profesional



“Ahora la Fuerza Armada Nacional constituye una Institución esencialmente profesional, pero es esta última palabra la que se buscará que sea cambiada por ´popular´. No han explicado nada aun, solo lo plantearon. Aquí no explican nada”, explica el militar. Agrega que “a la FANB le han cambiado toda su esencia y nadie ha dado explicación de nada, pero en el Alto Mando Militar sí lo saben y además deben haber recibido el alto nivel de descontento. El Ministro de la Defensa y el Comandante Estratégico Operacional de la FANB, las últimas veces que han dado declaraciones, insisten en decir que somos una institución esencialmente profesional, cohesionada, con una moral inquebrantable".



En otra frase significativa, señala: “Se podría interpretar que la FANB no puede asegurar su completo apresto operacional, ante muchas bajas y deserciones, además del vacío que debemos llenar inmediatamente, ante una inminente agresión extranjera. ¿Con quién llenaríamos ese vacío? La única respuesta a eso es que lo harían con las milicias urbanas. Hace tres años un coronel cubano me dijo: la población civil es la mejor preparada para el combate. Observemos cómo en los ejercicios militares Soberanía y Paz, las plazas vacantes las ocuparon los milicianos”.



Finalmente manifiesta la preocupación que él tiene, y que aqueja a muchos otros de la institución castrense, porque “se estaría constitucionalizando una Fuerza Armada tipo guerrilla, con patrones de defensa netamente territorial, es decir terrestres, dejando en otro plano el de mar y aire, lo cual sería lo ideal para la fase de resistencia, pero en lo inmediato tendríamos una crisis de disciplina”.



“Sería así como los generales, que son bastantes en Venezuela, tendrían un papel más activo, porque se verían obligados a retroceder a las funciones que cumplían cuando eran capitanes y ejecutar ellos mismos las ordenes emanadas. Es que la corrida que hay en la FANB, es ruidosa”, concluyó.