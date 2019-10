Quispe: Si Evo gana las elecciones no lo vamos a reconocer





07/10/2019 - 18:26:35

Erbol.- El diputado Rafael Quispe anunció que, de ganar Evo Morales las elecciones, desconocerá los resultados. Señaló que, tratándose de una dictadura, sólo se la puede sacar con movilizaciones y hasta con sangre.



“Rafael Quispe y mucha gente más, si gana Evo morales, no vamos reconocer porque es un candidato trucho, ilegal, es un candidato que no deber ser candidato”, dijo.



Quispe, haciendo referencia al 21F, señaló que constitucionalmente la soberanía reside en el pueble y éste se expresa a través del voto, por lo cual ningún tribunal de sentencia puede ir en contra de esa decisión.



Dijo que cuando un Gobierno ya actúa como el MAS, la única forma de sacarlo de Palacio es con la lucha social.



“Después de que un gobierno hace esas cosas, la única forma de sacar de Palacio es con movilizaciones, con bloqueos y con sangre, en la historia del mundo no se ha visto sacar a un tipo dictador con el voto, sino se saca con las lucha sociales y quienes luchan son los indios no lo q’aras”. agregó.