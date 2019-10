Expertos: Lavadoras pueden propagar gérmenes resistentes







Alemania, 6 oct (DPA).- La ropa lavada a máquina puede transmitir bacterias resistentes a las personas, reveló un estudio de científicos alemanes que fue publicado en la revista de microbiología "Applied and Environmental Microbiology".



"Hemos demostrado por primera vez que mediante una lavadora también se pueden propagar gérmenes resistentes a los antibióticos a los seres humanos", declaró Martin Exner, director del instituto de higiene IHPH del Hospital Universitario de Bonn.



El científico explicó que los antibióticos dejan de surtir efecto contra estos gérmenes o solo lo tienen en forma limitada.



Los investigadores han demostrado en concreto la transmisión de los gérmenes en un hospital infantil en el que se utilizó una lavadora comercial.



Exner señaló que la conclusión a la que han llegado se aplica también al ámbito doméstico y puede tener consecuencias para ciertos grupos de personas.



La directora del estudio, Ricarda Schmithausen, comentó a dpa que el resultado no es relevante para las personas sanas que utilizan una lavadora normal.



"Para una persona normalmente sana con un sistema inmunitario intacto, los patógenos resistentes no suponen ningún peligro, incluso si lleva un germen de este tipo en sus membranas mucosas", recalcó Schmithausen.



Los científicos sí ven en cambio un riesgo potencial en la lavadora de casa cuando se trata de personas con un sistema inmunitario débil, personas gravemente enfermas con heridas crónicas o recién nacidos.