Recluso vive hace 19 años en Palmasola sin recibir su condena







07/10/2019 - 13:19:07

El Deber.- Palmasola sigue escondiendo entre sus pabellones y pasillos casos e historias que la justicia olvidó, donde hay personas que luego de ingresar al penal más poblado de Bolivia y a uno de los más atípicos de Latinoamérica, quedaron encerradas entre sus muros y se convirtieron en los inquilinos permanentes del reclusorio.



Su nombre es Carlos Peralta Aguilera y es conocido entre los presos como ‘Canalla’. No es drogodependiente, ni tampoco es considerado un reo ‘complicado’, así lo confirma su certificado de permanencia y conducta emitido por la Gobernación del penal el 21 de septiembre de este año, en el que se detalla su paso por la cárcel y se indica que no registra sanción disciplinaria por la transgresión a la Ley de Ejecución Penal.



El documento cuenta que Peralta cayó preso por primera vez el 9 de marzo de 1993, aquella oportunidad fue acusado por el delito de robo agravado y casi cuatro años después, el 26 de febrero de 1997, recobró su libertad luego de haber cumplido la condena que en ese momento le impusieron.



Sin embargo, tres años después de esa experiencia Peralta volvió a caer en malos pasos. Fue detenido por la Policía acusado de haber participado en un robo agravado y el 7 de octubre de 2000, una orden de detención preventiva lo retornó al lugar donde ya había cumplido una condena.



La certificación de permanencia y conducta carcelaria detalla que diez días después de esa orden de encarcelamiento preventivo, se libró una segunda disposición donde también se instruye que el procesado quede recluido por el delito de robo. Este segundo fallo judicial fue emitido el 17 de octubre de 2000.



Lo extraño de este caso, que fue conocido por los abogados de la Clínica Juridíca NUR, es que el 2 de agosto de 2004 se emitió una orden de libertad en favor del recluso porque había cumplido su condena por el delito de robo, pero no le permitieron salir de Palmasola porque el caso en el que se lo sindica de ser asaltante no fue resuelto hasta la fecha.



La Clínica Jurídica NUR, instancia que trabaja para ayudar a los reos y evitar que las causas judiciales ‘duerman’, ha solicitado el desarchivo de los expedientes de este privado de libertad, porque no se encontró nada durante la primera búsqueda de los documentos de Peralta. Se intenta saber cómo y por qué hoy él cumple 19 años de estar preso preventivamente, sin haber recibido una condena o haber sido declarado inocente por el delito por el que fue acusado.



Una función diferente



Durante las entrevistas que los abogados de la Clínica Jurídica NUR tuvieron con ‘Canalla’, él reveló que fungía como receptador de una banda de asaltantes que robaban motocicletas. Contó que hace 14 años es el encargado de notificar a los demás reclusos sobre sus audiencias en el Palacio de Justicia, pero que nunca le tocó notificarse porque desde que cayó preso en 2000 no salió a ninguna cesión judicial fuera de las paredes de Palmasola.



El papá del ‘listero de las audiencias de Palmasola’ hace poco se reencontró con su hijo, al que prometió no ayudarlo si caía en malos pasos como ocurrió el 7 de octubre de 2000, pero al ver la cantidad de años que está en el penal y sin recibir sentencia, el progenitor ahora pide justicia y dice que “tanto tiempo preso y sin haber sido condenado, eso ya me parece que es algo injusto”.



La Clínica Jurídica NUR está a la espera de los documentos solicitados, para acabar con esta detención preventiva de 19 años.