Costas: Ortiz no tiene una pizca de cobardía para renunciar a candidatura presidencial





07/10/2019 - 12:31:55

La Paz, (ABI).- El presidente de Demócratas y gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, afirmó que su aliado y candidato presidencial Óscar Ortiz "no tiene una pizca de cobardía para renunciar" a su postulación por el frente Bolivia Dice No (BDN), en directa alusión al aspirante de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, que renunció tres veces a la primera magistratura cuando asumió el mando de la nación por sucesión constitucional a Gonzalo Sánchez de Lozada.



"Si alguien tiene la conciencia tranquila, la capacidad y el valor moral para estar aquí es Óscar Ortiz, por eso es que la gente no se lo perdonaría nunca si Oscar renunciara. Además Óscar nunca ha tenido una pizca de cobardía para renunciar", dijo a medios locales.



A dos semanas de los comicios, la controversia en torno al pedido de renuncia de los candidatos opositores para votar solo por el candidato opositor Carlos Mesa, de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), generó nuevas tensiones entre los rivales políticos de Morales que marcha primero en las encuestas con cerca del 40%.



Costas señaló que Ortiz (más de 10%) seguirá creciendo en las encuestas en las que por ahora se ubica por detrás de Mesa (más de 20%).



"Óscar Ortiz es el gran ganador de estas elecciones, ha crecido tanto, ha hecho una campaña de un crecimiento del 2 por ciento a los que está hoy (...) y es una figura que cada vez se vuelve más fuerte", afirmó.



En contraste, Costas dijo que la candidatura de Mesa registró una caída en la preferencia electoral porque no tiene las manos limpias y no representan a la verdadera oposición.



Mesa sostiene que es la "única opción" que puede ganarle a Morales y abogó por el "voto útil" en las elecciones del 20 de octubre.



"Yo no creo en el voto útil, voto inútil. Y creo que la gente que va a votar por Oscar Ortiz, tampoco va a votar por Carlos Mesa", remarcó Costas.