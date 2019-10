Arrestan a la Angelina Jolie iraní acusda de cometer blasfemia en sus publicaciones de Instagram







07/10/2019 - 12:29:16

Infobae.- Sahar Tabar, la mujer iraní que saltó a la fama por someterse a decenas de cirugías estéticas que la hicieron parecerse a Angelina Jolie, fue detenida en Irán por un delito de blasfemia, según informó la agencia local de noticias Tasnim News.



El tribunal de orientación de Teherán, que se ocupa de “delitos culturales y casos de corrupción moral y social”, ejecutó la orden de arresto el sábado por la noche. En concreto, Tabar fue acusada de incitar a la violencia; inducir a los jóvenes a sobornar; incumplir el código de vestimenta nacional; cometer blasfemia y obtener ingresos por medios inadecuados.



La influencer iraní de 22 años alcanzó la fama mundial en Instagram a finales de 2017 por sus múltiples retoques faciales, que habían modificado drásticamente su apariencia. Entonces, el medio británico The Sun aseguró que Tabar se había sometido a más de 50 cirugías para parecerse físicamente a la actriz estadounidense Angelina Jolie.



La supuesta obsesión con la estrella de Tomb Raider llevó a algunos usuarios a apodarla “La Lunática”, mientras que otros la humillaron y la compararon con “la novia cadáver”, personaje femenino de las películas de Tim Burton.



Tras los duros ataques, Tabar se defendió de las críticas y aseguró en una entrevista que no buscaba parecerse a nadie.



“Nunca pensé en parecerme a Jolie. Y tampoco quiero parecerme al personaje de dibujos animados ‘La novia cadáver’”, dijo en declaraciones al portal Sputnik. “Cada vez que publico una foto, hago que mi cara se vea más divertida y graciosa. Es una forma de autoexpresión, una especie de arte. Mis fans saben que esta no es mi cara real. Ahora puedo ver que tengo algo en común con ella [con Jolie], pero yo misma soy mi musa y parecerme a alguien no es mi objetivo”, sentenció.



La instagramer explicó además que su imagen era resultado del Photoshop y del maquillaje, y no de las operaciones estéticas. Desmintió haberse sometido a tantas cirugías como algunos medios aseguraron en un principio.



“Me he operado la nariz, me he aumentado los labios y también me hice una liposucción. No veo nada terrible en las operaciones. Muchas personas se hacen este tipo de procedimientos en todo el planeta”.



Tabar también habló sobre las comparaciones que la asemejaban a un “zombie” o a un “cadáver”. Mencionó que para ella lo más importante en la vida es la aprobación de su familia y de Dios.



“Esta aprobación es suficiente para mí. La opinión de otras personas no me molesta en absoluto. Todo lo negativo me entra por un oído y me sale por el otro”, concluyó.



Por el momento, se desconocen nuevos detalles sobre el arresto de la influencer, que cuenta en su perfil de Instagram con más de 26.800 seguidores. Esta es la única red social permitida en Irán, donde aplicaciones como Twitter, Telegram o Facebook están prohibidas.



En mayo de 2019, funcionarios del régimen iraní anunciaron que el desarrollo de la Red Nacional de Información (NIN) se había completado en un 80%. Esta tecnología, compuesta por un intranet y un firewall, permite a las autoridades controlar, bloquear y censurar redes sociales y medios de comunicación digitales.