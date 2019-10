La importancia de pedir perdón en el matrimonio







07/10/2019 - 12:25:46

El Diario NY.- Cuando una pareja decide casarse debe comprender que unirse en matrimonio significa convertirse en una sola persona: en toma de decisiones, alegrías, tristezas y superaciones.



Y cuando una relación matrimonial cae en conflictos progresivos, la necesidad de perdón es necesaria. Pero, ¿qué es el perdón? En sí es la capacidad de olvidar, de superar junto a la otra persona un daño que los ha afectado.



El perdón amerita la eliminación de un rencor creado, y del castigo emitido el uno por el otro luego de haber cometido un error. Para muchos no es tarea fácil.



Sin embargo, ¿por qué es tan necesario el perdón? Llevar una relación donde el recuerdo de los errores cometidos repercute día a día, hace que esa unión se deteriore cada vez más.



Tanto la mujer como el hombre pueden comportarse de manera intensa a la hora de recordarle al otro el daño que ha dejado su acción, y así revivir la pelea que se suponía superada.



Esto puede ser muy dañino, incluso si se tienen hijos en casa. Ellos no memorizan lo que dicen sus padres sino lo que demuestran con acciones. Y un niño que crece rodeado de maltrato (así sea solo verbal) está comprobado científicamente que vive marcado toda la vida por estos recuerdos.



Por eso es necesario reunirse con la pareja, si existe algún problema que sigue por resolver. Y si es así, pues resuélvanlo juntos. Y si notan que ya no pueden forzar más, simplemente acudan a un especialista o como última opción a la separación. Es la forma más sana de cerrar un ciclo.



Llevar una vida obligada, solo por mostrar unión a los hijos (según sea el caso), lo que hace es empeorar la situación. Incluso, al separarse, el perdón también entra en juego, solo que aceptando que ya no podrán seguir juntos.