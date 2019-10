El Salvador: Su deuda supera los veinte mil millones de dólares







07/10/2019 - 11:44:05

El Salvador alcanzó en agosto una deuda pública total de $20,311 millones, la cifra más alta que ha tenido en su historia y que evidencia un acelerado endeudamiento en los últimos cinco años.



De esta cifra, $14,506 millones corresponden a deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) que reúne la deuda de todas las dependencias estatales a excepción de las empresas financieras del Estado.



Dentro de esa cifra se incluyen, a su vez, $985 millones de Letras del Tesoro o Letes que funcionan como una tarjeta de crédito para el gobierno y que ha sido usada por anteriores administraciones para gasto corriente.



Otros $5,704 millones son deuda del Sector Público Financiero donde está incluida la deuda de pensiones adquirida a través del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP). Este es dinero de los trabajadores que cotizan a las AFP con el cual el gobierno logra pagar la pensión a los jubilados del ISSS e INPEP del sistema de pensiones público derogado.



Además, dentro de la deuda pública total están otros $100.7 millones corresponden a deuda del Banco Central.



Solo en deuda externa el país debe a inversionistas y organismos multilaterales $10,568.8 millones, según las cifras oficiales.



En 2015, el saldo de la deuda total del país era de $16,141.97 millones, pero ahora alcanza su pico más alto, al sobrepasar los $20,000, lo que significa un incremento de $4,169 millones tan solo en cinco años.



Y si se mira más hacia tras, la deuda pública total se ha triplicado pues hace 16 años, en 2003, su saldo promedio anual ascendió a tan solo $6,800 millones. Con estos datos se puede calcular que el país se ha endeudado a razón de $1,000 millones por año.



Solo al comparar el crecimiento interanual de la deuda entre agosto 2018 y agosto 2019 se refleja un aumento del 6.83 %, según los datos oficiales.



El nivel de deuda es clave sobre todo al conocerse que el nuevo gobierno de Nayib Bukele tendrá que solicitar nueva deuda por $755 millones en el presupuesto 2020 pues los ingresos no serán suficientes para cubrir el gasto en proyectos que la administración se ha planteado realizar en el próximo quinquenio.



Además, la administración Bukele negocia otros préstamos bilaterales con organismos financieros para apoyar sus proyectos. Solo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el gobierno negocia préstamos por $500 millones para proyectos de educación a la primera infancia y municipalidades.



Toda la deuda acumulada por el país tanto externa como local representan el 70.2 % del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, todo lo que el país produce en el año, a través de sus bienes y servicios.



De acuerdo con los más recientes datos del Banco Mundial, El Salvador es el cuarto país en América Latina con más endeudamiento, solo precedido por Venezuela, Argentina y Brasil.



Gobierno tiene buenas expectativas



Aun así, las cifras no le asustan al nuevo gobierno. De hecho, tiene buenas expectativas pues según el Ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, el límite de la deuda pública del SPNF sin pensiones se reducirá en 2020 a 49.9 % aunque si se le agregan los compromisos de deuda por pensiones, este se eleva a 70 % del PIB.



De hecho, esta nueva administración afirma que el país está en su mejor momento para solicitar financiamiento afuera debido a que se ha recuperado la confianza de los inversionistas y se están atrayendo más inversiones que, a su vez, traerán más ingresos al país.



El analista económico Claudio de Rosa afirmó recientemente que “Se debe terminar con el endeudamiento para pagar gastos corrientes, esto es como ir a comprar comida con la tarjeta de crédito. La nueva deuda debe ser solo para inversión, especialmente para infraestructura. ¿Por qué esto? Porque si se está muy endeudado se pagan más intereses”.



Solo este año el pago de intereses superará los $1,000 millones, la misma cifra que está presupuestada para el ramo de educación del próximo año.



Para De Rosa es importante que el nuevo gobierno solo apruebe préstamos para inversión en infraestructura y en capital humano, para cerrar la brecha social; “Ninguno más para gasto corriente”, señala.



Además sugiere racionalizar el gasto corriente: no más contrataciones ni aumentos salariales por un tiempo, reducir viajes y publicidad, eliminar gastos reservados, mejorar los procesos de compras para reducir costos y evitar/castigar cualquier acto de corrupción.



De acuerdo con el sitio HowMuch, portal se encarga de crear ilustraciones que explican los problemas de la economía global, la economía de Japón es la más endeudada del mundo con 238% de relación deuda/PIB.



En este listado, El Salvador aparece con un ratio de deuda del 68 %, tomando en cuenta datos de 2017. Guatemala y Honduras aparecen con una deuda de 25 % y 40 % respectivamente.