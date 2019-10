Las protestas se intensifican en Ecuador







07/10/2019 - 11:37:02

La Hora.- Mediante un comunicado, el Ministerio de Educación dispuso ayer que, ante la persistencia de las amenazas de bloqueos de carreteras por las protestas contra la eliminación a los subsidios de los combustibles, se mantengan suspendidas las clases en escuelas y colegios de la Sierra.



En el documento se señala, no obstante, que “la normalidad ha retornado paulatinamente a la gran mayoría de provincias”, pero en algunos sitios de la Serranía “existen amenazas de paralizaciones y cierres de vías”. En este contexto y en virtud de garantizar la seguridad de los estudiantes, “se ha dispuesto mantener suspendidas las clases”.



También el Ministerio señala que las autoridades evaluarán la situación en estas zonas durante las próximas 24 horas, e informarán oportunamente por canales oficiales la reanudación de las actividades educativas.



La Secretaría de Comunicación de la Presidencia indicó que hay bloqueos en Azuay, Cañar, Imbabura, Loja, Pichincha, Cotopaxi y Chimborazo, y en dos amazónicas: Napo y Pastaza.



Se recrudecen las protestas



Ayer los dirigentes indígenas dijeron que se les acabó la paciencia con el Gobierno. En Cotopaxi cerraron el paso por la Panamericana. Se congregaron también en Panzaleo, en el sur de la provincia; en Saquisilí, en el centro y en Lasso y El Chasqui, norte.



En horas de la mañana los dirigentes del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) se reunieron con el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, quien anunció que se cerraron todos los canales de comunicación con el Gobierno, “porque se cansaron de los diálogos”. Por eso esta semana se dirigen a Quito.



El prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, también estuvo presente en la movilización de Panzaleo y manifestó que no es justo que paguen los pobres. Aseguró que sí hay formas de salvar la crisis, bajando los sueldos de los asambleístas, eliminando el sueldo vitalicio a los exmandatarios, cobrando los impuestos a los evasores y recuperando el dinero del país que se llevaron los funcionarios del gobierno de Rafael Correa.



Pero también hubo enfrentamientos, una vez más, con las fuerzas del orden. También se denunció que un grupo de indígenas capturó a tres militares. Esto se ha dado, porque la Conaie declaró ‘estado de excepción’ en sus teritorios.



Y en este aspecto, el sábado se conoció que en la localidad de Alausí, en Chimborazo, 47 militares fueron detenidos, y después se supo, extraoficialmente, que habían sido retenidos tres más. En total serían 50 y que el Gobierno y las Fuerzas Armadas negocian su liberación.



En Imbabura las cosas siguen igual. Las vías están cerradas (en la Panamericana Norte) y en Ibarra no hay transporte, pues en este lugar ellos no ha hecho caso al llamado de la dirigencia de suspender el paro.



Los enfrentamientos entre uniformados y ciudadanos continuó, aunque con menor intensidad. En La Esperanza, tres parroquias con sus comuneros limitan el paso en la vía Ibarra– Zuleta–Cayambe. En Otavalo, Antonio Ante, Cotacachi, los caminos siguieron inhabilitados.



En el cantón lojano de Saraguro, los indígenas han radicalizado la medida y también se han dado enfrentamientos. Estos hechos se registraron por el parque La Madre, en Saraguro, luego retrocedieron hasta el barrio San Vicente, en la vía a Loja.



Se registró un muerto



El Gobierno afirmó que se investiga la muerte por atropellamiento de un hombre de 35 años en la vía Cuenca-Molleturo, en Azuay. Edison Moscoso, director provincial de la Comisión de Tránsito de Ecuador (CTE), dijo que "aparentemente se trata de un vehículo privado que habría ocasionado este accidente lamentable".



En un comunicado, la Gobernación de Azuay rechazó el corte de la circulación y aseguró que la ambulancia que iba a socorrer al ciudadano no pudo avanzar "debido al cierre de las vías y la negativa por parte de los manifestantes".



Tensiones



Ayer en Quito y otras ciudades como Guayaquil y Ambato, de a poco el transporte se normalizaba, sin embargo, en otras urbes como Santo Domingo, la inseguridad inquietó a los ciudadanos.



En la capital Tsáchila se denunció supuestos conatos de saqueos y 10 personas fueron detenidas. Después las autoridades desmintieron y dijeron que se trataba de delincuencia común, que buscaba robar a personas, pero se generó un caos generalizado, provocando que incluso otros locales cierren sus puertas. (REDACCIONES, DAG)



Militarización en Carondelet



Tanquetas, boinas rojas y demás personal del Ejército fungieron ayer los encargados de resguardar el Palacio de Carondelet en horas de la noche. Uniformados llegaron desde Latacunga y otros sectores del país el pasado jueves tras la declaratoria del Estado de Excepción emitida por el presidente, Lenín Moreno.



Los accesos a la Plaza de Gobierno se cerraron con vallas. Las calles Chile, Venezuela y García Moreno, alrededor del palacio de Carondelet, estaban restringidas al tránsito. En el interior, autoridades del Gobierno se reunieron anoche.