OEA: Más de 4,6 millones venezolanos han salido de su país







07/10/2019 - 11:18:30

VOA.- David Smolansky, alcalde en el exilio y coordinador del grupo de trabajo para migrantes venezolanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ofreció este domingo las últimas cifras de migrantes venezolanos y, según sus cuentas, llegaron a al menos 4.612.000.



A través de su cuenta de Twitter, Smolansky explicó que, de los países miembros de la organización, el país donde más han llegado migrantes y refugiados venezolanos es Colombia, con 1.6000.000. EE.UU. está de tercero, con 422.000, y el país no miembro permanente de la OEA que más venezolanos ha recibido es España, con al menos 300.000.



Destacan también Ecuador, quien recientemente puso visa para los venezolanos y a donde han llegados unos 350.000, y donde menos han llegado es Uruguay y Bolivia, unos 10.000 en cada uno.



A pesar de que la crisis venezolana migratoria que atraviesa Venezuela no está entre las peores del planeta, de acuerdo a la lista la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), las cifras ofrecidas por la OEA sí concuerdan con las últimas ofrecidas por la agencia, en agosto de este año, de que unos 4,3 millones los venezolanos han salido de su país los últimos años.



En una reciente entrevista exclusiva para Venezuela 360 de la Voz de América, Filippo Grandi, Alto Comisionado de ACNUR, indicó que se necesitan con urgencia más fondos para atender la crisis de refugiados creada por el éxodo de venezolanos a más de 15 países en el hemisferio occidental.



Para Smolansky, la única solución es la salida del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. “La única solución para frenar este deslave humano sin precedentes es el cese de la usurpación”, indicó.



Igualmente, recordó que, además de Ecuador, otros siete países de Latinoamérica y el Caribe solicitan visas a los venezolanos y están por unirse Aruba, Curacao y Bonaire.



Muchos me siguen preguntando sobre los países de Latinoamérica y el Caribe que solicitan visa para los refugiados venezolanos. Éstos son: Ecuador, Perú, Chile, Trinidad y Tobago, Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá. En unos meses se sumarían Aruba, Curacao y Bonaire