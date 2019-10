Wilstermann iguala con Bolívar y sigue como líder







07/10/2019 - 07:46:58

Los Tiempos.- Wilstermann logró ayer un valioso empate (1-1) ante Bolívar, en el partido correspondiente a la jornada 15 del torneo Clausura que se jugó en el estadio Hernando Siles.



El Rojo, con la igualdad, suma 33 unidades y se mantiene como líder del torneo.



Por su parte, Bolívar que pecó de ineficiente, volvió a ceder la oportunidad de acercarse en la tabla de posiciones y provocó la molestia de su hinchada, que lo último que pidió fue la salida del técnico César Vigevani.



El partido



Tomando en cuenta que Wilstermann paró un esquema diferente al resto de los partidos, tuvo algunas complicaciones para acomodarse en el campo de juego y en los primeros minutos cedió el dominio del partido al cuadro local.



Bolívar, pese a los intentos, no consiguió hacer daño a su rival que poco a poco fue tomando confianza para acercarse con peligro.



En el local, Jorge Pereyra y Juan Carlos Arce fueron los más insistentes. Mientras que las combinaciones en el Rojo fueron constantes entre Cristian Chávez y Serginho. Además de un par de opciones que tuvo Gilbert Álvarez, pero que no las pudo concretar.



Hasta el minuto 25 el duelo fue de ida y vuelta con algunos matices que hacían parecer que el local iba a sacar ventaja, sin embargo, llegó la apertura del marcador y fue Wilstermann quien se adelantó.



En el 30’, Óscar Vaca ingresó por el borde izquierdo, puso un centro que pasó por todo el área grande y llegó para Serginho que bajó el esférico con el pecho, se acomodó y envió el balón al poste derecho de Leonel Moreira.



En adelante, el partido se hizo más movido, Bolívar salió con todo al ataque y aunque encontró algunos espacios, se topó con una sólida defensa que frenó todos sus intentos.



El Celeste tuvo una buena ocasión en los pies de Diego Bejarano. En el 35’, desde el borde del área grande, el lateral derecho sacó un fuerte remate que salió apenas desviado por encima del travesaño.



Wilstermann no bajó la presión sobre su rival y dos minutos más tarde, una combinación entre Chávez y Serginho quedó para el brasileño que remató pero el balón salió desviado al tiro de esquina.



En contrapartida, las ocasiones de Bolívar llegaron con Juan Miguel Callejón, que intentó ponerse el equipo al hombro, sin embargo, no pudo conseguir su cometido.



El español cayó en al menos dos oportunidades en el área grande en busca de la falta máxima, empero, el árbitro Ivo Méndez estaba cerca de las jugadas.



Sobre el final de la primera etapa, Wilstermann tuvo una ocasión más. En el 42’, Carlos Melgar remató a media altura que exigió al portero de Bolívar, que puso la mano y mandó el balón al tiro de esquina.



En el segundo tiempo, Bolívar estaba obligado a revertir el marcador, por lo que el técnico César Vigevani hizo ingresar al delantero Vladimir Castellón.



En los primeros pasajes, la Academia fue consciente de su necesidad y mantuvo la estrategia de la primera etapa, apelando a concentrar sus ataques con Callejón y Pereyra, por los laterales. Aquello no le dio resultado y sus jugadores comenzaron a desesperarse. Mientras tanto, Wilstermann buscó los espacios para aumentar su diferencia en el cotejo.



En este sentido, el Rojo probó desde los laterales pero no tuvo éxito, asimismo desaprovechó un par de remates que envió por encima del travesaño.



La más clara para el Aviador fue la que tuvo Serginho en el 9’ST con un tiro libre. El brasileño trató de acomodar el balón en el ángulo superior izquierdo pero la mandó afuera.



La insistencia del local fue superior a la de su rival que terminó dando algunas licencias en la última línea, y se complicó sólo porque cometió faltas en sectores aledaños al área grande.



La Academia paceña tuvo su premio en el 18’ST, Arce ejecutó un tiro libre que el portero del Rojo, Arnaldo Giménez, no pudo contener (1-1).



Luego del gol, Bolívar tomó las riendas del encuentro y comenzó a atacar la portería de Giménez, quien salvó la caída de su valla en un par de ocasiones más.



En el tramo final del encuentro Wilstermann tuvo una oportunidad clara para convertir. En el 44’, Chávez ingresó al área grande y sacó un remate cruzado que salió cerca del poste izquierdo de Moreira.



El cuadro cochabambino sumó un empate que puede ser más preciado al final del torneo.