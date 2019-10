Oriente festeja ante Real Potosí gracias a un zapatazo de Pablo Ruiz







07/10/2019 - 07:44:05

Diez.- Zapatazo. Trallazo. Lo de Pablo Ruiz (80’) fue un golazo en la Villa Imperial. El 7 que ingresó en el complemento por José Alfredo Castillo, no desaprovechó una de las pocas opciones que tuvo Oriente y clavó la pelota en el palo derecho del arquero Rafael Santillán. Fue 0-1 ante un Real Potosí que no levanta cabeza y que volvió a sucumbir ante un rival ordenado, con juego corto, con un mediocampo prolijo y que además se defendió bien.



La celebración sobre el final fue eufórica porque no solo se trató de un triunfo necesario, sino justo, porque además se dio en el estreno de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez que otorgó estabilidad al equipo y ordenó los cambios justos (Ruiz por Castillo, Soliz por Mugni y Tomichá por Áñez) para que el equipo no perdiera consistencia. Además de Ruiz es para destacar el gran trabajo de García, un pulmón por derecha, además de Nogueira y Olguín que mostraron aplomo.



En la primera etapa Oriente se paró bien, Gamarra, Palmieri y Rojas fueron un filtro difícil de atravesar y cuando el local lo hizo, Nogueira, Olguín y sobre todo Quiñónez, lucieron atentos. ‘Vitamina’ pidió un equipo corto, que buscara primero recuperar y después apuntar a darle el balón a Jhon García, que por derecha, fue la única vía de escape. De cerca lo siguió Lucas Mugni que en esa etapa avisó con un disparo de tiro libre que el meta Santillán detuvo.



Lo de Real Potosí fue desprolijo y la desesperación de su técnico Nicolás Suárez al borde de la cancha, lo ratificaba. Arrascaita (12’) tuvo la mejor opción, pero su remate de derecha lo acabó desviando Quiñónez. Fue la más clara porque después no bastó el empuje de ‘Maxi’ Gómez ni de Juan Vogliotti que casi ni vio portería. A los 29’ el árbitro Guido Quenta cobró un tiro penal tras mano de Pérez, pero luego el línea, alertó que la jugada fue afuera del área.



En el complemento Real Potosí arrancó con todo, presionó sobre todo vía Gómez pero sin poner en jaque a la visita. Poco después ingresó Fernando Adrián para darle peso arriba, pero tampoco bastó porque Nogueira y Olguín lucieron casi impecables. Ante ese panorama, Oriente necesitaba aire; ‘Vitamina’ se la jugó por Ruiz en vez de Castillo para presionar arriba y luego metió a Soliz para que ayudar por el otro costado a García.



La fórmula dio sus frutos porque el argentino no solo incomodó a Ferrufino y a Cabrera, sino que marcó el único gol del partido tras una falta que Saucedo le cometió a Rojas. El 0-1 deja Oriente con otro aire para trabajar en el receso. Aunque está claro que el sello de ‘Vitamina’ comienza a darse. Por cierto, en este Clausura, fue el verdugo de los dos potosinos.