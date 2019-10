El Tigre perdona y se lamenta







07/10/2019 - 07:41:46

El Diario.- Si no mata, muere. The Strongest desperdició varias chances de anotar goles y quedó expuesto ante un elenco de San José que le bastó dos ocasiones para liquidar al Tigre (2-0), en una jornada que será marcada para el olvido en el cuadro de Mauricio Soria, que prefirió salirse del estadio sin brindar ninguna frase.



Fue un partido donde la oportunidad tocó la puerta en ambos conjuntos, el que abrió a esta gran posibilidad fue el conjunto de San José, que tuvo a Carlos Saucedo como principal referente de la victoria. Sus goles, a los 48’ y 71’, este último con grueso error del portero Daniel Vaca, le dieron el triunfo al elenco santo, que suma tres unidades y se pone al acecho del tercer lugar, que está aún en manos atigradas (28); mientras que Wilstermann (33) y Bolívar (30), siguen peleando el trono.



EL PARTIDO



Ante más de 20 mil personas que colmaron las tribunas del estadio Jesús Bermúdez, el cuadro aurinegro quiso ser el protagonista del partido. Los primeros 15 minutos fueron un monólogo para los dirigidos por Soria.



Esta primera etapa se convirtió luego de ida y vuelta, los ataques fueron constantes, ambos equipos recargaban pilas para sumar los puntos, pero tanto Rodrigo Banegas y Daniel Vaca, arqueros de uno y otro plantel se dieron modos para no permitir que ingrese la pelota al fondo de sus arcos.



A partir de la media hora, San José comenzó a mejorar. Saucedo fue uno de los líderes de la conformación, siendo el referente en ataque, donde ni la dupla de centrales en defensa del cuadro aurinegro pudieron retener.



De esta manera, las emociones dentro del campo de juego fueron creciendo, pese a que los intentos para llegar a los arcos fueron muy pobres en ambos conjuntos.



Entonces, el segundo tiempo sirvió para la reflexión de ambos conjuntos, ya que el partido mejoró, pero para los locales, ya que San José se animó a generar más peligro y conoce a la perfección la contención que presentó Soria.



Al retorno al campo deportivo el santo ya dio muestras que es quería liquidar el pleito, a los tres minutos del segundo tiempo el jugador Carlos Saucedo escapó y consiguió convertir el primer tanto del partido. La jugada comenzó Javier Sanguinetti, quien dio un pase para el “Caballo”, que se dio la vuelta y “a la marcha”, sacó un disparo potente al costado derecho, 1-0.



Este tanto, permitió que el cuadro atigrado reacciones, por lo que Jair Reinoso, quien fue el más mencionado en el primer tiempo, logró anotar, pero su tanto fue anulado por el árbitro José Jordán.



Las intenciones del equipo aurinegro se mermaron tras este gol, Soria quedó sorprendido por el tanto de Saucedo, que recriminó a sus jugadores por la falta de atención a la jugada.



No obstante, el segundo balde de agua fría, llegó de nuevo por Saucedo, quien logró desbordar por la derecha, sacó un remate, Vaca quiso despejar la pelota ar córner con la mano derecha, pero su “mate”, al estilo de voleibol, hizo que la pelota ingrese en su propio arco, 2-0.



En este partido el árbitro José Jordán expulsó a Leonardo Villegas, a los 55 (preparador físico); Miguel Ponce, a los 75´ y Helmut Gutiérrez, a los 93´ de San José, además del futbolista de The Strongest, Saúl Torres, el cotejo finalizó tras cinco minutos de adición y con el resultado a favor de los santos, que lograron festejar con su hinchada este compromiso.